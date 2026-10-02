So viele Führerscheine wurden in der Nacht in Kärnten abgenommen

Bei einer Schwerpunktaktion nahm die Kärntner Polizei in der Nacht auf Freitag insgesamt 16 Führerscheine wegen Alkohol- und Drogeneinflusses am Steuer ab.

Unter Leitung der Landesverkehrsabteilung der LPD Kärnten fand in der Nacht auf Freitag ein landesweiter Schwerpunkt gegen Alkohol und Drogen am Steuer statt.

Dabei wurden insgesamt 12 Führerscheine wegen Lenken eines Autos unter Alkoholeinfluss und

vier weitere wegen Lenkens eines Autos unter Drogeneinfluss abgenommen. Darüber hinaus wurden zehn Minderalkoholisierungen beim Lenken eines Autos festgestellt.

Insgesamt wurden 252 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) und dem Kraftfahrgesetz (KFG) angezeigt

und 239 Organmandate wegen Übertretungen in den genannten Bereichen eingehoben.