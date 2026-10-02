FIS stimmt zu! Marcel Hirscher bekommt Wildcard für die kommende Saison

Lange wurde darüber gerätselt, jetzt ist es fix: Marcel Hirscher bekommt für die kommende Weltcup-Saison eine Wildcard zugesprochen.

Die Comeback-Pläne von Marcel Hirscher im Ski-Weltcup haben in dieser Woche einen großen Schub bekommen. Während sich der Salzburger auf Instagram beim Schneetraining im argentinischen Ushuaia zeigte, entschied die FIS darüber, ob der für die Niederlande startende Österreicher eine Wildcard bekommt. Nun ist die Entscheidung gefallen.

Beim Council-Meeting in Genf beschloss der Ski-Weltverband, dass der achtfache Gesamtweltcupsieger im kommenden Weltcup-Winter eine Wildcard bekommt. Somit darf der 37-Jährige mit der Startnummer 31 an den Start gehen. Jetzt liegt es an Hirscher, ob und wann er in den Ski-Zirkus zurückkehrt. Es ist offen, ob er in Sölden (24./25. Oktober) beim Auftakt an den Start gehen wird.