Nicolas Matzer aus Feldbach für „Follow me Award“ nominiert

Mit dem „Follow me Award“ will die WKO gelungene Übergaben in steirischen Betrieben auszeichnen. Auch der 30-jährige Chef von Garten Matzer in Leitersdorf bei Feldbach ist nominiert.

Zwölf steirische Betriebe ringen auch heuer zwischen 1. und 31. Oktober um Stimmen für den „Follow me Award“. Der von der WKO ausgeschriebene Preis stellt gelungene oder noch bevorstehende Übergaben und Nachfolgen in regionalen Betrieben vor. Für den heurigen Award wurde von der Regionalstelle Südoststeiermark Nicolas Matzer aus Feldbach nominiert.

Nach dem Abschluss der Fachschule für Gartenbau in Langenlois sammelte der heute 30-Jährige wertvolle Praxiserfahrung durch Praktika im Ausland. Mit 23 legte er die Meisterprüfung ab und hat nun Garten Matzer in dritter Generation übernommen.

Leidenschaft für Gartenbau

„Nicolas ist Schritt für Schritt in diese Übernahme hineingewachsen und hat nun die Verantwortung für über 20 Mitarbeitende übernommen“, schildert Thomas Heuberger, Leiter der WKO Regionalstelle, die Gründe für die Nominierung. Matzer selbst freut sich über die Wertschätzung für seine Arbeit: „Ich liebe meinen Beruf , weil er extrem abwechslungsreich ist und ich Menschen damit glücklich machen kann.“ Bis 31. Oktober kann abgestimmt werden.