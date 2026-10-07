Der BiciBus in Graz ist auf Expansionskurs: Schon auf acht Routen fahren Kinder mit ihren Eltern mit dem Fahrrad zur Schule. Am 9. Oktober gibt es ein Austauschtreffen.

Es ist erst sieben Uhr und ziemlich kühl draußen. Die Gesichter der meisten Kinder wirken noch etwas verschlafen, als sie nach und nach am Helene-Serfecz-Platz eintrudeln. Trotzdem macht sich rasch eine gute Stimmung breit, denn hier, nördlich vom Reininghaus-Areal, treffen sich die Kinder mit ihren Eltern, um gemeinsam gut zwei Kilometer in die Volksschule der Schulschwestern in der Georgigasse zu radeln.

Ein kräftiges kollektives Klingeln dient als Startschuss, spätestens jetzt sind alle munter. Ferdinand ist der Vater einer Schülerin und organisiert die Route. Er fährt voraus, am Weg warten bereits weitere Kinder und „steigen ein“.

Acht BiciBus-„Linien“ in Graz

Der „BiciBus“ ist ein Fahrradkonvoi, bei dem Kinder gemeinsam mit ihren Eltern zur Volksschule oder zum Kindergarten radeln – als Gegenstück zum Elterntaxi, bei dem sie einzeln mit dem Auto vor das Schultor chauffiert werden. In Graz gibt es acht vordefinierte BiciBus-Routen mit je einer Gruppenleitung. Die Routen werden von Eltern organisiert und begleitet. Simone Feigl und Katja Hausleitner von der Radlobby Argus Steiermark unterstützen die Organisation neuer Routen und leiten die BiciBus-Servicestelle. Diese wurde von der Stadt Graz in Auftrag gegeben, verankert von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne). Es ist die einzige Servicestelle in Österreich.

„Man ist mit anderen zusammen, kann lachen, sich Witze erzählen und dabei Fahrrad fahren", sagt Luise begeistert. Obwohl sie nicht mehr in der Volksschule ist, fährt sie immer noch jeden Freitag beim BiciBus mit und geht dann zum Gymnasium gegenüber, dem Gips. „Ich darf jetzt mit meiner Mama absichern“, sagt sie stolz. Das bedeutet, dass sie bei Kreuzungen stehen bleibt und schaut, dass jedes Kind sicher die Straße überquert.

1 / 3 Ferdinand leitet die BiciBus-Route vom Helene-Serfecz-Platz zur Volksschule der Schulschwestern. © Klz / Stefan Pajman

Das gemeinsame Fahrradfahren im Konvoi schafft ein Gefühl der Sicherheit. „Zwei oder drei Kinder fahren nur wegen des BiciBusses mit dem Fahrrad in die Schule. Dadurch bekommt das Fahrrad in ihrem Alltag einen wichtigeren Stellenwert", erzählt Ferdinand. Er hat die Route so geplant, dass möglichst viele Kinder aus dem Grätzel zusteigen und mitmachen können. „Meinen Kindern ist es so wichtig, dass sie jeden Freitag dabei sind, die freuen sich immer total“, sagt die Mutter von Luise. „Der BiciBus ist ein Fixtermin.“

Selbstwirksamkeit und Gemeinschaft von Spanien in die Welt

„Es stärkt die Selbstwirksamkeit der Kinder, wenn sie mit dem eigenen Fahrrad zur Schule kommen", sagt Hausleitner. Begonnen hat die BiciBus-Bewegung in der spanischen Stadt Vic im Jahr 2020. Der BiciBus findet mittlerweile weltweit Anklang, darunter in Großbritannien, den USA, Deutschland und Österreich. „Wir haben das gesehen und wollten es nach Graz holen", so Feigl. Und so startete die erste BiciBus-Tour 2022 zur Volksschule Jägergrund. Die Kinder nehmen das Angebot begeistert an. „Sogar nach einer Fahrt, wo wir in den Regen gekommen sind, ist ein Kind voller Freude zu mir gekommen und hat mich gefragt, ob wir nächsten Freitag eh wieder fahren“, erzählt Feigl. Gemeinsam mit Hausleitner begleitet sie die ersten Fahrten neuer Routen, dann fahren die Gruppen selbständig.

© Klz / Stefan Pajman Simone Feigl und Katja Hausleitner von der Radlobby Argus Steiermark betreuen die BiciBus-Servicestelle im Auftrag der Stadt Graz.

Bei der Ankunft in der Schule macht die Fahrradkolonne noch einmal mit einem Klingeln auf sich aufmerksam. Dann werden die Fahrräder abgesperrt und kleine Schokoriegel mit der Aufschrift „Der BiciBus ist cool!“ ausgeteilt. Die Schülerinnen eilen voller Energie in ihre Klassenzimmer. Das gemeinsame Fahrradfahren ist nicht nur gesund und stärkt das Gemeinschaftsgefühl der Kinder, sondern setzt auch ein Zeichen, ist Feigl überzeugt: für gesunde und klimafreundliche Mobilität – und das ab dem Kindergarten.

© Open Street Map/Radlobby Österreich Auf acht Routen können sich Kinder mit ihren Eltern dem BiciBus anschließen.

Woom-Fahrrad als Gewinn: Austauschtreffen am 9. Oktober

Damit der BiciBus noch weitere Kreise zieht, lädt die Radlobby am 9. Oktober um 15.30 Uhr zum BiciBus-Austauschtreffen ins Radlobby-Büro in der Schießstattgasse 61. Herzlich willkommen sind alle Interessierten und jene, die eine neue BiciBus-Route organisieren möchten. Neben dem gemütlichen Austausch gibt es bei einem Schätzspiel ein Woom-Fahrrad zu gewinnen. Eine Anmeldung ist per Link auf der Website der Radlobby Steiermark erforderlich.