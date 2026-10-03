Der Mooskirchner Kindergarten war einer von nur drei steirischen Bildungseinrichtungen, die kürzlich am „Science Garden Festival“ in Graz teilnehmen konnten.

Der Mooskirchner Kindergarten war einer von nur drei steirischen Bildungseinrichtungen, die kürzlich am „Science Garden Festival“ in Graz teilnehmen konnten. Die Kinder erlebten beim zweiten steirischen Mint-Festival an der FH Joanneum Wissenschaft und Technik zum Anfassen.

Unter dem Motto „All eyes on Mint“ konnten die Kinder Wissenschaft und Technik selbst ausprobieren. In der „Kuscheltier-Klinik“ der MedUni Graz und der Ärztekammer Steiermark wurden die mitgebrachten Kuscheltiere untersucht. Die Kinder begleiteten ihre „Patienten“ bei der Erstaufnahme, lernten Röntgen und Ultraschall kennen und durften sogar bei einer Teddy-Operation assistieren. Zum Abschluss gab es einen Kuscheltier-Impfpass sowie selbst hergestellte Salbe oder Tee.

1 / 28 Klicken Sie sich durch die Fotos! © Kindergarten Mooskirchen / Maria Gößler

Experimente mit Magneten und Holz

In der „Spürnasenecke“ wurde experimentiert: Die Kinder bauten Kreisel, probierten Magnete aus und lernten mit dem programmierbaren Roboter Cubetto+ erste Grundlagen des Programmierens. Farbige Holzblöcke gaben dabei die Befehle vor. Im „Holz-Zirkus“ war handwerkliches Geschick gefragt. Unter Anleitung wurde gehämmert, geschliffen, geleimt und kreativ gestaltet. Auch die Standbohrmaschine durfte ausprobiert werden. Am Ende nahm jedes Kind ein selbst gefertigtes Holz-Tier mit.

Die Mooskirchner Kindergartenkinder verließen die FH Joanneum mit neuen Eindrücken und Erfahrungen. Für den zweifach zertifizierten MINT-Kindergarten und das Team um Leiterin Maria Gößler war die Teilnahme eine Anerkennung der bisherigen Arbeit. Zum Abschluss gab es Anleitungen für den Bau eines Vogelhauses.