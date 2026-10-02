Spritpreisbremse wirkungslos? „Konzerne lachen sich ins Fäustchen“

Dass sich die Kosten an den heimischen Tankstellen trotz Spritpreisbremse nicht zu verringern scheinen, wird von unseren Leserinnen und Lesern heiß diskutiert. Aber wer trägt nun die Schuld daran?

Seit Donnerstag gilt die bis Ende November befristete Spritpreisbremse der Bundesregierung. Sie soll Diesel und Benzin um zwölf Cent je Liter verbilligen. Unmittelbar vor dem Start waren die Preise allerdings noch gestiegen. Der ÖAMTC beobachtete am Donnerstag erste Senkungen um sechs bis zehn Cent, vereinzelt auch um zwölf Cent. Der ARBÖ registrierte zunächst weniger Bewegung.

Im Forum der Kleinen Zeitung fallen die Reaktionen darauf sehr durchwachsen aus. Während sich viele Kommentierende ob der vermeintlich wirkungslosen Regierungsmaßnahme „veräppelt“ sehen und ohne Umschweife Politikversagen orten, finden einige Leserinnen und Leser andere Erklärungen.

„Der globale Markt als Ganzes ist das Problem“

Rückendeckung für die österreichische Bundesregierung kommt etwa von „FLATTERMANN“: „Hohe Spritpreise sind nicht die Schuld einer Partei, eines Politikers.“ Vielmehr liege der Knackpunkt in der Ausgestaltung des globalen Marktes: „Weil manche den Hals nicht voll kriegen (...).“ Und: „Das Problem werden wir nie wieder los.“

Wenn der Ölpreis steigt, werden sofort die Preise an den Tankstellen erhöht. Wenn der Preis weltweit wieder fällt, dauert das einige Wochen bis zur Tankstelle. Die Ölkonzerne lachen sich ins Fäustchen. — jg4188

Ähnlicher Meinung zeigt sich „herwig67“, wonach steigende Preise auf unternehmerische Gier und ressourcenverknappende Kriege zurückzuführen seien: „Nun sieht man wieder, wie skrupellos die Konzerne sind. Aber dank der SPÖ gibt es wieder einen günstigeren Treibstoff.“ Weiters wünscht sich „herwig67“ eine entsprechende Übergewinnsteuer, vermutet aber: „Die Wirtschaftslobby in der ÖVP ist hier wohl zu stark.“

Auch für „jg4188“ stellen die aktuellen Entwicklungen keine Überraschung dar, da es „immer dasselbe Spiel“ sei: „Wenn eine Spritpreisbremse kommt, werden vorher noch schnell die Preise an der Tankstelle erhöht. Wenn der Ölpreis steigt, werden sofort die Preise an den Tankstellen erhöht. Wenn der Preis weltweit wieder fällt, dauert das einige Wochen bis zur Tankstelle.“ Wer davon profitiert, sei klar: „Die Ölkonzerne lachen sich ins Fäustchen.“

„Andere Länder managen schlechte Zeiten besser“

Zu den vielen Stimmen, die von wenig Begeisterung für die Maßnahmen der Bundesregierung zeugen, gehört jene von „barbara78“. Im Hinblick auf die im Sommer erfolgte Mehrwertsteuersenkung bei Grundnahrungsmitteln und die mit Oktober in Kraft getretene Paketsteuer merkt die Userin zynisch an: „Die Zwiebeln sind ja schon viel billiger, nun auch der Treibstoff, die Regierung schaut auf uns!! Uihhhh, jetzt ein Paket bestellt, mein ganzer Gewinn vom Einkaufen und Tanken somit im Eimer …“

Und warum waren wir dann beim letzten EU-Quartalsvergleich auf dem letzten Platz bei der Wirtschaftsentwicklung aller EU-Staaten??? Die anderen Länder haben auch schlechte Zeiten, nur managen sie die besser. — spritzal

Indes ortet „checker43“ schlichtweg „schlechte Zeiten“ als Ursache der Preisentwicklungen: „Da sieht jede Regierung schlecht aus.“ Diesen Befund will „spritzal“ so nicht stehenlassen und hakt nach: „Und warum waren wir dann beim letzten EU-Quartalsvergleich auf dem letzten Platz bei der Wirtschaftsentwicklung aller EU-Staaten??? Die anderen Länder haben auch schlechte Zeiten, nur managen sie die besser.“

Abseits der kurzfristigen Wirtschaftsentwicklung ist sich „umo10“ schließlich sicher: „Es hilft kein Jammern. Raus aus dem Öl!“