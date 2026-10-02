Obsteig: Zwei Reihenhäuser in Tirol gehen in Flammen auf

Die Bewohner konnten die Häuser selbstständig verlassen. Fünf Feuerwehrleute wurden leicht verletzt.

Zwei Reihenhäuser mit vier Wohneinheiten sind in der Nacht auf Freitag in Obsteig in Tirol (Bezirk Imst) in Vollbrand geraten und schwerst beschädigt worden. Auch mehrere davor geparkte Fahrzeuge fingen Feuer, berichtete die Polizei. Die Bewohner konnten die Häuser selbstständig verlassen und blieben unverletzt. Fünf Feuerwehrleute wurden hingegen leicht verletzt, berichtete die Polizei. Die Brandursache war vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen.

Zwei der verletzten Feuerwehrleute erlitten leichte Verbrennungen an den Händen, die anderen drei wurden mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Alle hätten das Spital aber bereits wieder verlassen können.

© APA / Christian Weiss Die Bewohner konnten die Häuser selbstständig verlassen und blieben unverletzt.

PV-Anlagen mussten demontiert werden

Der Großbrand war gegen 23.30 Uhr ausgebrochen. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig und dauerten rund sechs Stunden. Die Reihenhäuser seien für die Einsatzkräfte nur schwer zugänglich gewesen, man habe es mit "kleinen, engen Gassen" zu tun gehabt, sagte der Kommandant der Feuerwehr Obsteig, Christian Weiss, zur APA. Auch habe das Dach geöffnet werden müssen. Erschwerend dabei: Die dort montierten PV-Anlagen, die zunächst teilweise entfernt werden mussten. Auch schwerer Atemschutz und Drehleitern wurden aufgeboten.

Im Einsatz standen rund 120 Feuerwehrleute aus Obsteig, Mieming, Mötz, Silz, Rietz, Telfs, Nassereith und Imst. Auch der Rettungsdienst des Roten Kreuzes mit Einsatzleiter, das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes, ein Notarztteam, der Bürgermeister der Gemeinde Obsteig sowie drei Polizeistreifen waren an Ort und Stelle.