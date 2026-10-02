Halle Berry: Gericht schränkt ihren Kontakt zum Sohn ein

Schwere Vorwürfe gegen Schauspielerin Halle Berry: Ihr Ex-Ehemann Olivier Martinez wirft ihr in einem Antrag vor Gericht vor, den gemeinsamen Sohn Maceo körperlich misshandelt zu haben.

Der Sorgerechtsstreit zwischen Halle Berry (60) und ihrem Ex-Mann Olivier Martinez (60) eskaliert. Martinez wirft der Oscar-Preisträgerin vor, den gemeinsamen Sohn Maceo (12) körperlich misshandelt zu haben. Ein Gericht in Los Angeles schränkte Berrys Besuchszeiten nun vorläufig ein. Das berichtet „People“ unter Berufung auf Gerichtsunterlagen.

Martinez hätte demnach am 1. Oktober das alleinige Sorgerecht beantragt. In den Gerichtsunterlagen behauptet er, Berry habe den Zwölfjährigen am 26. September während eines Streits am Hals gepackt und gewürgt. Maceo habe ihn anschließend panisch angerufen und gebeten, abgeholt zu werden. Martinez spricht zudem von weiteren körperlichen, verbalen und emotionalen Übergriffen in den vergangenen Jahren. Die Vorwürfe sind bislang nicht bestätigt.

Einstweilige Verfügung gegen Halle Berry

Ein Richter erließ daraufhin eine einstweilige Verfügung. Berry darf ihren Sohn nun nur mehr eingeschränkt sehen. Martinez‘ Antrag, Berrys Nüchternheit während der Besuche überwachen zu lassen, wurde mangels ausreichender Informationen abgelehnt.

Berrys Anwältin Marina Beck bezeichnete die Vorwürfe gegenüber „People“ als „völlig haltlos und bewusst irreführend“. Berry werde sich weiterhin auf das Wohl ihres Sohnes konzentrieren.

© IMAGO/Genin Nicolas/ABACA Berry und Martinez waren von 2013 bis 2016 verheiratet.

Berry und Martinez waren von 2013 bis 2016 verheiratet. Ihre Scheidung wurde 2023 nach einem jahrelangen Streit endgültig vollzogen. Bislang teilen sich die beiden das Sorgerecht für Maceo.