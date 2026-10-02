Großfahndung nach Einbruch in Innsbrucker Waffengeschäft

Mehrere Tatverdächtige sind auf der Flucht. Das Fluchtauto soll im bayerischen Mittenwald in einen Unfall verwickelt sein.

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Freitag in ein Waffengeschäft in Innsbruck eingebrochen. Ob es ihnen gelungen war, letztlich auch Waffen zu stehlen, war vorerst unklar, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Offenbar dürften aber Vitrinen eingeschlagen worden sein. Schließlich flüchteten die Täter mit einem Pkw über den Zirler Berg ins benachbarte Bayern. Dort verunfallten sie und flüchteten zu Fuß weiter, wie die Polizei Oberbayern Süd mitteilte.

Im Raum Mittenwald war ein groß angelegter Polizeieinsatz mit zahlreichen Streifen und einem Hubschrauber im Gange. Am Grenzübergang zwischen Scharnitz und Mittenwald stand laut Online-Bericht der "Tiroler Tageszeitung" zudem die Sondereinheit Cobra im Einsatz. "Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist nicht auszuschließen, dass die bislang unbekannten Täter bewaffnet sind. Die Polizei warnt davor, Anhalter mitzunehmen oder verdächtige Personen selbst anzusprechen", verlautete die bayerische Exekutive.

Zivilstreife verfolgte Fluchtauto

Nach dem Einbruch hatte sich gegen 5.40 Uhr eine Zeugin bei der Tiroler Polizei gemeldet. Unmittelbar darauf wurde eine Tatbereichsfahndung mit zahlreichen Streifen ausgelöst. Am Zirler Berg habe dann eine Polizeistreife das verdächtige Auto bemerkt, woraufhin die Verfolgung aufgenommen wurde.