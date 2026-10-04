Zeltweg: Einblick in die Vielfalt des modernen Holzbaus

Die Wanderausstellung „Holzbaupreis Steiermark on Tour“ zeigt an der HTL Zeltweg, welche Möglichkeiten moderner Holzbau heute bietet.

Eröffnung der Wanderausstellung „Holzbaupreis on Tour“ vor der HTL in Zeltweg

Holz verbindet – Menschen, Regionen und zukunftsweisende Architektur. Die Wanderausstellung „Holzbaupreis Steiermark on Tour“ macht derzeit in Zeltweg Station. Veranstaltet wird die Ausstellung von proHolz Steiermark gemeinsam mit der Landesinnung Holzbau und „Besser mit Holz!“. Auf Initiative des Holzinnovationszentrums Zeltweg (HIZ) ist die Ausstellung nun im Bezirk Murtal zu sehen.

Eröffnet wurde die Ausstellung im Beisein von HTL-Direktor Arno Martetschläger, Barbara Reichhold, Geschäftsführerin des Holzinnovationszentrums, und Zeltwegs Bürgermeister Günter Reichhold.

Moderner Holzbau

Der Standort wurde bewusst gewählt: Die HTL Zeltweg bildet in ihrer Abteilung Bautechnik gezielt auch im Bereich Holzbau aus. Zehn Ausstellungsbänke geben Einblick in die Vielfalt und Leistungsfähigkeit des modernen Holzbaus. Gezeigt werden Beispiele, die gestalterische Qualität, innovative Konstruktionen und klimafittes Bauen mit regionaler Wertschöpfung verbinden.

Die Ausstellung kann noch bis 9. Oktober am Vorplatz der Schule besichtigt werden