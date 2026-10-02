Russland: Ukraine greift Industrieanlagen in Wolgograd an

Die Ukraine hat in der Nacht auf Freitag Industrieanlagen in der Stadt Wolgograd mit Drohnen angegriffen. Dies gab der örtliche Gouverneur bekannt. Dabei sei ihm zufolge ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen und eine Person verletzt worden. Indessen meldete Russland Attacken auf Infrastruktur und Militärlogistik in der Ukraine. Laut Kiews Stadtverwaltung tötete ein Drohnenangriff auf ein Wohnhaus mindestens eine Person und verletzte weitere.

Laut dem Moskauer Verteidigungsministerium zielten die russischen Angriffe unter anderem auf eine Straßen- und Eisenbahnbrücke über den Fluss Dnipro in Kiew ab sowie auf ein Umspannwerk in der Hauptstadtregion und einen Industriekomplex am Hafen von Ismajil im Gebiet Odessa. Zudem sei im Schwarzen Meer ein Frachtschiff getroffen worden.

Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen eine großangelegte russische Invasion.