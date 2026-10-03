„Ich versuche wirklich alles“: Max Verstappen hat endgültig genug

An den letzten Besuch in Sepang kann sich Max Verstappen trotz seines Sieges nicht mehr ganz genau erinnern. Der Niederländer will am Sonntag (9 Uhr, ServusTV & Sky live) unbedingt gewinnen.

Erst einmal jubelte Max Verstappen in dieser Saison vom obersten Treppchen und das ausgerechnet auf dem legendären Rundkurs in Silverstone. Der Niederländer hatte auf der Insel aber nicht etwa den Grand Prix gewonnen, sondern ein Show-Event seines Teams Red Bull gegen 100 Kart-Fahrer aus der ganzen Welt. Was im kleinen also bestens funktionierte, soll nun auch endlich im großen Auto gelingen: ein Rennsieg. Seit seinem Premierenerfolg im ersten Grand Prix für die Einsergarnitur der Bullen 2016 gelang dem vierfachen Champion in jeder Saison zumindest ein Sieg. Vor neun Jahren übrigens auch auf der Strecke in Sepang, wo die Formel 1 am Sonntag (9 Uhr, ServusTV & Sky live) den Großen Preis von Bahrain austrägt.

Beste Erinnerungen also, oder? „Um ehrlich zu sein, habe ich gar keine Erinnerungen an damals. Ich bin in diesem Jahr ins Fahrerlager gekommen und habe überhaupt nicht gewusst, wohin ich gehen muss", scherzte ein bestens gelaunter Verstappen noch in der Pressekonferenz. Die Stimmung ist nicht nur beim 29-Jährigen prächtig, der jüngste Erfolg in Baku gab der gesamten Red-Bull-Truppe Auftrieb. Während Ferrari seit geraumer Zeit stagniert und auch McLaren ein Wochenende zum Vergessen in Aserbaidschan hatte, sind die Bullen auf der Überholspur. Auf dem Stadtkurs war Verstappen so knapp wie nur irgendwie möglich am ersten Saisonsieg dran – exakt 0,196 Sekunden fehlten am Ende auf George Russell.

Dahinter rundete Isack Hadjar mit Platz drei ein fast perfektes Ergebnis ab. Doch wer den vierfachen Weltmeister kennt, der weiß, dass „fast perfekt“ in seiner Welt gar nicht existiert. Obwohl die Titelchancen Verstappens nur noch theoretischer Natur sind, treibt ihn weiterhin nur eines an: gewinnen. Und selbst nach eigener Einschätzung bietet sich in Sepang die bisher beste Möglichkeit in diesem Jahr dazu. „Ich versuche wirklich alles, was in meiner Macht steht“, verriet Verstappen angesichts der noch sieglosen Saison. „Wir holen inzwischen ziemlich viele Podiumsplätze, aber ich will gewinnen.“

„Braucht ein paar mehr Unterhosen“

Der 71-fache Grand-Prix-Sieger merkt selbst, dass er dem obersten Stockerplatz in der Motorsport-Königsklasse immer näher kommt. Nach turbulenten Zeiten im Frühjahr, wo selbst ein Abschied des Niederländers im Raum stand, hat sich Red Bull Racing mittlerweile erholt und könnte sich in den kommenden Wochen als klare Nummer zwei hinter Mercedes etablieren. Der RB22 wirkt nicht mehr so zickig und unfahrbar wie noch im Sommer, wo Probleme mit der Aerodynamik für den ein oder anderen Abflug sorgten. All das gibt nicht nur Fans der Nummer drei Hoffnung auf ein baldiges Erfolgserlebnis. „Genau dafür bin ich auch hier und ich merke, dass ich der Sache näherkomme. Ich möchte in dieser Saison mindestens ein Rennen gewinnen.“

Die Ausgangslage ist nach Platz eins im Qualifying bestens, die Wetterprognose könnte ihr Übriges tun. Niederschlag ist am Sonntag in Malaysia nicht auszuschließen und sobald der erste Regentropfen den Asphalt berührt, erhöhen sich die Siegchancen des Red-Bull-Stars automatisch, machte sich Verstappen als einer der besten Fahrer in Regenrennen einen Namen. Egal ob nass oder nicht, die Hitze ist in Sepang jedenfalls für alle Fahrer eine Herausforderung. Doch auch dafür hat der Niederländer eine gewohnt pragmatische Lösung. „Man muss sich einfach mit dem Unangenehmen anfreunden. Es ist heiß, man schwitzt und braucht wahrscheinlich ein paar Unterhosen mehr.“