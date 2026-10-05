Faktencheck: Video zu angeblicher Korruption in Ukraine ist Fake

Es handelt sich bei dem Video aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Teil einer prorussischen Desinformationskampagne.

Rund um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gibt es eine Menge an Falschinformationen. Im Moment kursiert die Behauptung, beim „Leiter der Verteidigungsbeschaffung“ der Ukraine seien 140 Millionen Dollar in bar gefunden worden. Die Behauptung ist unterlegt von einem Video, in dem scheinbar Militärangehörige vor Kartons, die bis zum Rand mit Geldscheinen gefüllt sind, zu sehen sind. Ein Karton trägt ein Post-It mit dem Namen der Regierungspartei.

Bei dem Video handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Teil einer prorussischen Desinformationskampagne. Die ukrainische Antikorruptionsbehörde NABU hat die Behauptung direkt dementiert. Es handle sich beim Video wie auch bei der mutmaßlichen Nachrichtenmeldung dazu um einen Fake, schreibt die Behörde in sozialen Medien.

Hochkonjunktur für Falschinformationen zu Ukraine

Falschinformationen über die Ukraine haben spätestens seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen das Land Hochkonjunktur. Immer wieder kommen Meldungen auf, die sich teilweise direkt, teilweise auch erst nach eingehender Recherche als Fakes entlarven lassen. Häufig haben diese Behauptungen mit Korruption in der Ukraine zu tun.

So auch dieses Mal. In sozialen Medien wird derzeit ein Video vielfach geteilt, das angeblich zeigen soll, wie beim ehemaligen Leiter der Verteidigungsbeschaffungsagentur der Ukraine, Arsen Schumadilow, 140 Millionen US-Dollar gefunden worden seien. Vier „Kühlschrankkartons“ voll Bargeld habe die Nationale Antikorruptionsbehörde (NABU) bei einer Untersuchung sichergestellt, heißt es anderswo.

Doch die NABU selbst stellte rasch klar, dass eine solche Untersuchung nie stattgefunden hat. Auf Facebook (6) schreibt die Behörde selbst: „Wir rufen dazu auf, zweifelhafte “Sensationsmeldungen' nicht weiterzuverbreiten und nur offiziellen Quellen zu vertrauen.„ Auch auf orf.at lässt sich eine Meldung zur gefaketen Razzia finden.

Geklonte Website: Gezielte Kampagne

Das Medium „New Voice of Ukraine“ (NV) schreibt die Behauptung Russland zu. Bezugnehmend auf eine Recherche des ukrainischen Center for Strategic Communications (CSC) zeichnet der Artikel den Weg der Falschbehauptung nach: Erstmals wurde die Behauptung auf einer geklonten Website der NV veröffentlicht. Die Website ist heute offline, in Internetarchiven ist sie allerdings noch auffindbar.

Darauf, dass es sich hier um eine gezielte Kampagne handelt, weist auch das Alter der geklonten Website hin: Die „New Voice“ gibt es seit 2014, wie das Faktencheck-Team „Correctiv“ schreibt, doch die geklonte Website ist erst am 21. September 2026 registriert worden - kurz bevor die Behauptung erstmals aufgetaucht ist.

Dann ging die Behauptung dem CSC zufolge über russische Telegramkanäle, englischsprachige pro-russische Blogger und schließlich Kirill Dmitrijew, einem Putin-Vertrauten, bis hin zu großen russischen Nachrichtenmedien.

Video mit KI generiert

Sowohl NV als auch NABU schreiben, das Video sei mittels Künstlicher Intelligenz (KI) generiert worden. Auf APA-Anfrage dazu, wie diese Einschätzung zustande gekommen ist, verwies NABU lediglich auf den eigenen Facebook-Post. Das Austrian Institute of Technology (AIT) betonte gegenüber der APA, dass die Qualität der Videodatei zu schlecht sei, um eine seriöse Einschätzung dazu zu treffen, ob KI bei dem Video zum Einsatz gekommen ist. Es könne aber auch sein, dass NABU eine besser aufgelöste Version des Videos analysieren konnte.

Das Video zeigt drei große Pappschachteln voll mit Hundert-Dollar-Scheinen. Soldaten gehen davor herum, eine Nahaufnahme zeigt einen Klebezettel mit der ukrainischen Aufschrift „Diener des Volkes“, der Name der zentristischen, pro-europäischen Partei von Präsident Wolodymyr Selenskyj. Danach wird der Inhalt der Kartons genauer gezeigt: Bündelweise brandneu aussehende 100-Dollar-Scheine.

Das Video zieren zudem die Wasserzeichen der NABU sowie der Sonderstaatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung der Ukraine, die von der NABU untersuchte Fälle zur Anzeige bringt. Dabei handelt es sich um ein Element einer bekannten Desinfo-Strategie: das sogenannte Media Spoofing, das auch im Rahmen der pro-russischen Doppelgänger-Kampagne beobachtet wurde. Dabei werden seriöse, vertrauenswürdige Medien nachgemacht, damit Falschbehauptungen von deren Glaubwürdigkeit profitieren. Hier wurde nicht nur die NV-Website nachgebaut, sondern es wurden auch Wasserzeichen von vertrauenswürdigen Quellen (Antikorruptionsstaatsanwaltschaft und Antikorruptionsbehörde) genutzt.

Europäische Unterstützung Ziel von Desinformationskampagne

Im Post wird das zudem mit den Unterstützungszahlungen der europäischen Länder für die Ukraine in Verbindung gebracht. Diese sind bereits seit Längerem Gegenstand einer Diskussion, die von Falschinformationen wie diesen beeinflusst wird. Viele Beobachterinnen und Beobachter werfen Russland vor, Desinformationskampagnen als Mittel im Krieg gegen die Ukraine zu verwenden. Desinformationen sind mit ideologischem Hintergedanken aktiv gestreute Falschinformationen.

Eine Taktik solcher Desinformationskampagnen ist es, ihre Sujets so zu wählen, dass sie nahe genug an der Wahrheit sind, um nicht sofort als Fake aufzufallen. So können sie sich auch beim schnellen Vorbeiscrollen leichter festsetzen.

Tatsächlich hat Arsen Schumadilow seinen Posten Ende August aufgegeben. Wenige Tage später berichtete die „New York Times“ über Unstimmigkeiten bei der ukrainischen Rüstungsbeschaffung. Angeblich sollen laut „New York Times“ 2024 rund 1,2 Milliarden Dollar durch Betrug, Verschwendung und Missmanagement verloren gegangen sein. Die Falschinformation ähnelt dem seriösen Medienbericht also, sodass sie leichter für glaubwürdig gehalten werden kann. Ein expliziter Zusammenhang zwischen den angeblichen 140 Millionen Dollar in Kühlschrankkartons und dem Rücktritt von Schumadilow wird in der Behauptung allerdings nicht hergestellt.