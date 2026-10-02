Unbekannte brachen am helllichten Tag in Klagenfurter Wohnung ein

Am Donnerstagvormittag verübten unbekannte Täter einen Einbruchsdiebstahl in eine Wohnung im Norden von Klagenfurt. Wertgegenstände wurden gestohlen.

Am helllichten Tag brachen die Täter in die Wohnung ein

Einbruchsdiebstahl am helllichten Tag in Klagenfurt: Es war Donnerstagvormittag, als sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer im Erdgeschoss gelegenen Wohnung im Norden der Landeshauptstadt verschafft haben.

Warum ausgerechnet diese Wohnung ausgesucht wurde, ist unklar. Fakt ist, dass dort eine 61-jährige Frau wohnhaft ist. In weiterer Folge wurden die Räumlichkeiten durchsucht und Wertgegenstände in bislang unbekannter Höhe gestohlen.