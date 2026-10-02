Nach Unfall: Fußgängerin in Tiefschlaf versetzt

Autofahrer (25) hatte die Passantin (56) auf der Döllacher Straße in Liezen übersehen, weil ihn die Sonne blendete.

Am Donnerstagnachmittag, zirka um 14.45 Uhr lenkte ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Liezen seinen Pkw auf der Döllacher Straße in Richtung Süden. Im Kreuzungsbereich mit der Bahnhofstraße überquerte zum selben Zeitpunkt eine 56-jährige Fußgängerin aus dem Bezirk Liezen den Schutzweg. Es kam zu einer Kollision. Der 25-Jährige gab an, dass er die Fußgängerin aufgrund der blendenden Sonne nicht gesehen habe und deshalb nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte.

Die 56-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz ins LKH Rottenmann gebracht, wo sie in einen Tiefschlaf versetzt wurde.