Alko-Lenkerin kommt auf Gegenfahrbahn: Drei Verletzte in Finkenstein

Eine alkoholisierte Lenkerin geriet am Donnerstag auf die Gegenfahrbahn und krachte in ein entgegenkommendes Auto. Drei Personen wurden verletzt.

Schwerer Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag im Bezirk Villach-Land: Gegen 18.45 Uhr lenkte eine 57-jährige Frau ihr Auto auf der Rosentalbundesstraße im Ortsgebiet von Finkenstein in Fahrtrichtung Osten. Aus bislang nicht restlos geklärter Ursache geriet sie mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto, das von einer 47-jährigen Frau gelenkt wurde.

Bei dem Verkehrsunfall wurden beide Lenkerinnen sowie die 55-jährige Beifahrerin der 47-Jährigen unbestimmten Grades verletzt. Alle drei Frauen wurden vom Rettungsdienst ins LKH Villach eingeliefert.

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Bei der 57-jährigen Lenkerin wurde eine mittelschwere Alkoholisierung festgestellt – ihr wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Die Rosentalbundesstraße war aufgrund des Verkehrsunfalls für die Dauer von rund eineinhalb Stunden für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. Neben vier Polizeistreifen standen auch die Feuerwehren Fürnitz und Gödersdorf mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 37 Kräften im Einsatz.