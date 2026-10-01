Berufsfeuerwehr rückte zur Grazer Messe aus

Kurz nach 19 Uhr war Alarm ausgelöst worden. Der Einsatz konnte aber rasch wieder beendet werden.

Aufregung herrschte am Donnerstagabend kurz nach 19 Uhr am Grazer Messegelände, wo ja erst am Donnerstag die Herbstmesse eröffnet worden war. Mehrere Einsatzfahrzeuge der Berufsfeuerwehr Graz fuhren einsatzmäßig vor. Der Grund des Einsatzes war, dass eine automatische Brandmeldeanlage ausgelöst hatte, nach Auskunft der Berufsfeuerwehr Graz handelte es sich aber um einen Fehlalarm. Was die Anlage zum Fehlalarm veranlasst hat, ist nicht klar. Nach wenigen Minuten konnte allerdings Entwarnung gegeben werden, und die Einsatzkräfte zogen wieder ab.