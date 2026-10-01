Tausende Euro Verlust: Kärntner Polizei warnt vor Fake-Shops

Zwei Kärntner sind erneut auf Fake-Shops hereingefallen, ihnen entstand großer finanzieller Schaden. Die Kärntner Polizei gibt nun Schutztipps.

Die Kärntner Polizei warnt erneut eindringlich vor sogenannten Fake-Shops, zwei weitere Fälle beschäftigen nun die Beamten: Anfang Mai 2026 bestellte ein 41-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau über eine Internetseite einen Minibagger. In weiterer Folge überwies er den vereinbarten Kaufpreis auf ein französisches Bankkonto. Wie sich nachträglich herausstellte, handelte es sich bei der Internetseite eben um einen Fake-Shop. Dem Mann entstand dadurch ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Der zweite Fall ist erst einige Tage alt: Am 21. September dieses Jahres bestellte ein 60-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land über eine Internetseite einen Stromspeicher für sein Balkonkraftwerk – die Bezahlung erfolgte mittels Kreditkarte. Nachdem die bestellte Ware nicht geliefert wurde, entstand dem Mann ein Schaden von mehr als tausend Euro.

Tipps, wie man betrügerische Online-Shops erkennt und sich vor Internetbetrug schützen kann, sind auf der Website des Bundeskriminalamtes zu finden.