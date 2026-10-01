Nach Schulangriff in der Slowakei zweites Todesopfer

Nach einem Angriff eines 13-Jährigen an einer Schule in der Slowakei gibt es ein zweites Todesopfer. Nach einer Lehrerin starb nun auch eine bei der Messerattacke verletzte Schülerin. Das gab Parlamentspräsident Richard Rasi am Donnerstag während einer Plenarsitzung in Bratislava bekannt.

"Leider ist es trotz enormer Bemühungen der Ärzte nicht gelungen, das Leben des jungen Mädchens zu retten", sagte der Sozialdemokrat und fügte hinzu: "Ich denke, dass niemand von uns sich das Leid vorstellen kann, das ihre Eltern nun durchleben." Die Parlamentsdebatte wurde für eine Trauerminute unterbrochen.

Generalstaatsanwalt Maros Zilinka und Bildungsminister Tomas Drucker informierten in ihren Trauerbekundungen auf Facebook, dass das Opfer ein 13-jähriges Mädchen namens Nela sei. Zuvor hatte es keine offiziellen Angaben zur Schülerin gegeben. Die slowakische Polizei informiert über die Identität minderjähriger Opfer grundsätzlich nicht, solange sie nicht das Einverständnis der Eltern hat.

Der mutmaßliche Angreifer, nach Angaben der Nachrichtenagentur TASR selbst ein Schüler der achten Klasse, war kurz nach der Tat von einer Polizeistreife festgenommen worden. Er hatte am Dienstagvormittag während der Unterrichtszeit mit einem Messer auf Lehrerinnen und Mitschüler der Volksschule in der kleinen Gemeinde Staskov im Norden der Slowakei eingestochen.

Eine 61 Jahre alte Lehrerin war daraufhin ihren Verletzungen erlegen. Das schwer verletzte Mädchen wurde in kritischem Zustand mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Eine weitere, 44 Jahre alte Lehrerin erlitt Stichverletzungen im Brustbereich. Sie kam ebenfalls in eine Klinik. Sie sei außer Lebensgefahr, hieß es später.