Ein Ass auf mehreren Ebenen

Nachwuchssportlerwahl 2026: Philipp Schwarhofer ist nur einer von zwölf männlichen Sportlern, die heuer nominiert wurden.

Der sportliche Werdegang von Philipp Schwarhofer war ein für österreichische Kinder typischer. „Ich habe lange Fußball gespielt“, sagt der Grazer. „Aber irgendwann hat es mir nicht mehr so getaugt, ist ein bisserl fad geworden.“ Also hat der Schüler des BORG Monsberger Neues ausprobiert. „Es war ein Sommerkurs der Stadt Graz, und ich wollte das einmal sehen. Und die Leichtathletik hat mir gefallen“, sagt der Schüler, der im laufenden Schuljahr maturieren wird. Hängen geblieben ist er mittlerweile beim Mehrkampf. „Weil man verschiedene Techniken kennenlernt, es ist sehr vielseitig.“ Laufen (100m, 400m, 1500m), Hürdenlauf, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung, Diskuswurf, Stabhochsprung und Speerwurf sind im Zehnkampf zu absolvieren. „Es gab die Überlegung, dass ich mich auf den Hochsprung spezialisiere. Aber mir würden die anderen Disziplinen abgehen“, sagt Schwarhofer, der in der U18 österreichweit der Beste im Diskuswurf und Kugelstoßen ist. Zudem holte er Silber im Zehnkampf und Siebenkampf (Halle).

Gerade befindet sich der Leichtathlet im Aufbautraining, acht Mal in der Woche wird in Vorbereitung auf die Hallensaison trainiert. „Sonst spiele ich noch gerne Golf“, sagt Schwarhofer. Wenn die Zeit dafür da ist. Die Ziele des Talents? „Eine EM- oder WM-Teilnahme wäre sehr cool. Langfristig wäre es das Ziel, davon leben zu können.“ Ist das realistisch? „Wenn man jeden Tag dahinter steht, dann kann man das bestimmt erreichen.“