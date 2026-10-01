Neue steirische Branchenchefs für Außenhandel und Bestatter

Christoph Kovacic übernimmt die Funktion des Obmanns im Landesgremium des Außenhandels von Manfred Kainz. In der Landesinnung der Bestatter übergibt Klaus Moser an Gregor Zaki.

Der Monatswechsel brachte auf Funktionärsebene auch personelle Weichenstellungen in der steirischen Wirtschaftskammer: Im Landesgremium des Außenhandels übergab Manfred Kainz an Christoph Kovacic und in der Landesinnung der steirischen Bestatter übernahm Gregor Zaki die Funktion des Landesinnungsmeisters von Klaus Moser. Das gab der steirische Wirtschaftsbund (WB) am Donnerstag bekannt.

Manfred Kainz, seit 1997 WB-Mitglied, fungiert seit 2002 als Bezirksgruppenobmann in Deutschlandsberg. Von 2005 bis 2012 gehörte er dem Steiermärkischen Landtag an. Das Landesgremium des Außenhandels führte er erstmals ab 2009. Der Unternehmer baute die international tätige Tool Consulting & Management GmbH (TCM) mit Sitz in Stainz auf. „Wer Unternehmer vertreten will, muss wissen, wie es in den Betrieben wirklich aussieht. Gerade im Außenhandel muss man aber auch über die eigenen Grenzen hinausdenken. Unsere Unternehmen brauchen offene Märkte, verlässliche Rahmenbedingungen und die Freiheit, ihre Chancen zu nutzen“, wird Kainz in einer Aussendung zitiert. Die Übergabe sei als „bewusster Schritt“ zu sehen: „Eine Funktion ist kein Besitzstand. Irgendwann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, Verantwortung weiterzugeben. Christoph kennt den Außenhandel und weiß als Unternehmer selbst, was es braucht, um erfolgreich zu sein. Deshalb kann ich die Aufgabe mit einem sehr guten Gefühl in seine Hände legen.“

Kovacic war von 2017 bis 2019 Landesvorsitzender der Jungen Wirtschaft Steiermark und fungierte ab 2019 als Obmann-Stellvertreter im Außenhandel. Seit 2025 ist er Spartenobmann-Stellvertreter im steirischen Handel. Er ist als Geschäftsführer und Gesellschafter in mehreren Unternehmen tätig. Mit der INKOL GmbH in Eibiswald ist er zudem in einem international tätigen Industriebetrieb aktiv. „Manfred Kainz hat den steirischen Außenhandel über viele Jahre geprägt. Daran möchte ich anknüpfen. Unsere Betriebe brauchen weniger Bürokratie, verlässliche Handelsbeziehungen und Rahmenbedingungen, mit denen sie international erfolgreich sein können“, so Kovacic.

„Austausch mit unseren Betrieben im Mittelpunkt“

Auch bei den steirischen Bestattern geht eine Ära zu Ende. Klaus Moser hat die Landesinnung seit mehr als zehn Jahren geführt. Sein Nachfolger Gregor Zaki war bereits seit 2016 Mosers Stellvertreter. Beruflich ist er Geschäftsführer und gewerberechtlicher Geschäftsführer der Bestattung Graz GmbH. „Für mich steht der direkte Austausch mit unseren Betrieben im Mittelpunkt. Wir wollen ihre Anliegen aufnehmen, konkrete Lösungen vorantreiben und den steirischen Bestattungsunternehmen in der Branche eine starke Stimme geben“, betont Zaki.

„Klaus Moser hat die Interessen der steirischen Bestatter mehr als zehn Jahre mit großem Engagement vertreten. Dafür gebührt ihm unser Dank. Gregor Zaki kennt die Branche und die Interessenvertretung seit vielen Jahren. Ich wünsche ihm für seine neue Aufgabe viel Erfolg und Kraft“, so Wirtschaftsbund-Direktor Jochen Pack.