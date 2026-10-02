Im Zuge der Eröffnung der neuen Quellsauna kündigte die Heiltherme Bad Waltersdorf eine Neuausrichtung des gesamten Angebots auf Gäste ab 14 Jahren an.

Mit der Eröffnung der neuen Quell-Sauna erweitert das Heilthermen-Resort Bad Waltersdorf seinen Entspannungsbereich um ein weiteres Angebot. „Ein innovatives Aufgusskonzept mit natürlichen Kräutern, Hydrolaten und Ölen sowie einem Blick in die Natur sorgen für Entspannung und Wohlbefinden für Körper, Geist und Seele“, erklärte Thermendirektor Gernot Deutsch bei der Eröffnungsfeier.



Die Quellsauna bietet Platz für 60 Personen, gemeinsam mit der ebenfalls erneuerten Steirersauna verfügt das Heilthermen-Resort Bad Waltersdorf nun über 16 Saunen.

© KLZ / Lederer Mit 1. Oktober wurde das Adult-Only-Konzept auf das gesamte Angebot ausgeweitet, wie im Zuge der Eröffnung der Quell-Sauna verkündet wurde

Außerdem ließ man im Zuge der Feierlichkeiten mit einer weiteren Ankündigung aufhorchen: Mit 1. Oktober 2026 richtet man nun das Angebot im gesamten Thermen-, Spa-, und Wellnessbereich exklusiv an Gäste ab 14 Jahren. Bereits zuvor wurde das Hotel als Adult-Only-Betrieb geführt. Damit wolle man „noch mehr Ruhe und Raum für Erwachsene schaffen“, heißt es seitens des Unternehmens.