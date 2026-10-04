Heizkörper heizen nicht: Zahlreiche Haushalte bleiben in Klagenfurt kalt

Viele Klagenfurterinnen und Klagenfurter „frieren“ aktuell in ihren eigenen vier Wänden und schieben die Schuld auf die fehlende Versorgung mit Fernwärme. Hausverwaltungen in der Pflicht.

Zahlreiche Klagenfurterinnen und Klagenfurter „frieren“ dieser Tage regelrecht in ihren eigenen vier Wänden. So auch eine 75-jährige Klagenfurterin, die eine kleine Wohnung einer Anlage im Stadtteil Waidmannsdorf bewohnt und sich nur mit Elektroradiator und Decken angesichts der unangenehmen Temperaturen in den Zimmern zu helfen weiß. „Wie jedes Jahr um diese Zeit, wenn die Heizperiode beginnt, bleiben die Heizkörper – abgesehen von einer halbstündigen Heizphase frühmorgens – kalt bis maximal bacherlwarm“, schildert ihr Sohn der Kleinen Zeitung. Ein Kontakt mit der zuständigen Hausverwaltung verlief ergebnislos: „Man hat mir mitgeteilt, man kann nichts tun, weil die Fernwärme nicht mehr Wärme ins Netz speist.“

Ein Anruf im Bürgermeisterbüro verlief ins Leere. Dann habe er mit den Stadtwerken Klagenfurt (STW), die für die Fernwärme verantwortlich sind, Kontakt aufgenommen. „Etwas, das man nur tun sollte, wenn man vorhat, in der Warteschleife zu verenden“, merkt er scherzhaft an. „Dann wurde mir mitgeteilt, dass man auf eine Beschwerde einer Privatperson ohnedies nicht reagieren würde. Nur die Hausverwaltung könnte relevant melden, dass es zu kalt wäre.“ Und überhaupt: Nur der Außensensor wäre schuld an der Misere, denn so lange der nicht meldet, dass die Außentemperatur nicht unterschritten wird, würde auch die Leistung nicht erhöht werden.

© Privat/KK Harald Repar von der Landeswohnbau Kärnten ist das Problem durchaus bekannt

Anfragen bei den Hausverwaltungen

Bei den Hausverwaltungen gehen dieser Tage dementsprechend viele Anfragen und Beschwerden ein, wie Harald Repar, Geschäftsführer der Landeswohnbau Kärnten, die über 18.000 Wohnungen in ganz Kärnten betreut, bestätigt. Das Problem sei für ihn aber kein Neues und nicht nur in der Landeshauptstadt präsent. „Grundsätzlich ergeht mit Schulbeginn an die STW ein Schreiben, dass die Fernwärme wieder einzuschalten ist“, erklärt er das Prozedere. Allerdings sei in vielen Fällen eben das Thermostat ein Grund, dass die Heizkörper vereinzelt noch kalt bleiben.

Auch die STW, die rund 32.000 Haushalte über ein 200 Kilometer langes Netz mit Fernwärme versorgen, argumentieren damit. „Wenn die Beheizung in den Gebäuden nicht erfolgt, liegt das in den meisten Fällen an der Gebäudetechnik der Hausverwaltungen“, teilt Unternehmenssprecherin Ute Zaworka mit. „Das heißt, es steht zwar jederzeit Fernwärme zur Verfügung, jedoch lässt die Heizungsanlage diese nicht bis ins Gebäude durch. Eine Freigabe kann nur durch die Hausverwaltung veranlasst bzw. selbst durchgeführt werden, liegt aber nicht in der Verantwortung der Stadtwerke Klagenfurt.“

Vereinzelt würden auch Anfragen dieser Art das Unternehmen erreichen. Man würde dann im ersten Schritt prüfen, ob möglicherweise eine Störung vorliegt. In den meisten Fällen stelle sich allerdings heraus, dass die Heizungsanlage seitens der Hausverwaltung nicht freigeschaltet wurde.