Nördliche Adria-Häfen wollen stärker zusammenwachsen

Vorstoß aus Triest: Die Häfen an der nördlichen Adria wollen enger zusammenrücken. Ziel ist ein stärkeres Wachstum in Mittel- und Osteuropa sowie im Balkan-Raum.

Die großen Häfen an der nördlichen Adria sollen nach den Vorstellungen des Präsidenten der Hafenbehörde von Triest und Monfalcone, Marco Consalvo, in den kommenden fünf bis zehn Jahren enger zusammenarbeiten und langfristig zusammenwachsen. Neben Triest und Monfalcone nannte Consalvo Venedig, Ravenna sowie Koper in Slowenien und Rijeka in Kroatien.

Die Häfen stünden zwar miteinander im Wettbewerb, hätten aber gemeinsame Absatzmärkte und Ziele. Dazu gehörten Mittel- und Osteuropa sowie der Balkan. Gemeinsames Interesse sei es, die Umschlagmengen zu steigern, sagte Consalvo beim Adria Shipping Summit in Triest.

Die norditalienischen Adria-Häfen sind bereits in der North Adriatic Ports Association (NAPA) zusammengeschlossen. Consalvo sprach sich jedoch für eine deutlich weitergehende Kooperation aus. Angesichts der geplanten Infrastrukturprojekte, deren Kosten sich auf mehrere zehn Milliarden Euro belaufen könnten, sei ein gemeinsames Vorgehen auch bei der Finanzierung notwendig. Da öffentliche Mittel allein nicht ausreichten, müsse man gemeinsam auf europäische Fördergelder und zusätzlich auf private Investitionen setzen.

Stärkere Vernetzung

Auch Massimiliano Fedriga, Präsident der Region Friaul-Julisch Venetien, zu der Triest gehört, warb für eine stärkere Vernetzung der Häfen der nördlichen Adria. Triest und Monfalcone seien nicht nur für die Region und Italien, sondern für die gesamte europäische Wirtschaft von strategischer Bedeutung. Ziel müsse eine gemeinsame Logistikplattform für Mittel- und Südeuropa sein, verbunden mit besseren Landverbindungen und einer engeren Zusammenarbeit mit den Regionen Venetien und Emilia-Romagna.

Fedriga verwies zudem auf den geplanten Wirtschaftskorridor Indien-Nahost-Europa (IMEC). Dabei geht es um ein geplantes internationales Verkehrs- und Handelsnetz, das Indien über den Nahen Osten mit Europa verbinden soll. Die derzeitigen internationalen Spannungen zeigten zudem die Bedeutung sicherer Seewege für die europäischen Lieferketten. Triest solle sich neben seiner Rolle als Logistikzentrum auch zu einem wichtigen Knotenpunkt für digitale Infrastruktur und Dienstleistungen in der Adria entwickeln, so Fedriga.