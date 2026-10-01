Inspirationstankestelle im Grazer Heimatsaal

Das spartenübergreifende Festival „Wie wollen wir gewesen sein?“ findet zum zweiten Mal im Heimatsaal statt.

Vergangenes Jahr war Susanne Konstanze Weber in der Kleinen Zeitung „Steirerin des Tages“. Anlass war damals ihr frisch aus der Taufe gehobenes Festival „Wie wollen wir gewesen sein?“. Von Freitag bis Sonntag findet nun die zweite Ausgabe des Veranstaltungsreigens zwischen groß angelegtem Kommunikations- und Emotionstraining und einem speziellen Musikangebot statt.



Das Motto des Festivals, das im Heimatsaal des Volkskundemuseums stattfindet, lautet heuer „Im Fluss mit allem, was ist“. „Es geht bei diesem spartenübergreifenden Festival insgesamt um die Kunst und Kultur von leibhaftiger, lebendiger und aufrichtiger Kommunikation, vor allem seitdem wir in zwei Welten leben: einer realen und einer digitalen“, sagt die Schauspielerin und Kommunikationsexpertin. „Das Festival möchte Inspiration geben und Tankstelle sein. Diese Möglichkeit zu erkennen: unser Leben ist jetzt, bin ich glücklich damit und wie ich mit andere umgehe, oder möchte ich mein Repertoire ein bisschen erweitern?“



Neben unterschiedlichen Workshops, Podiumsgesprächen, einer Filmvorführung und einer Lesung aus „Siddharta“ von Hermann Hesse spielt Musik als verbindendes Element eine wichtige Rolle bei dem Festival. Einerseits gibt es interaktive Workshops, in denen gemeinsames Singen und Klangerzeugen im Mittelpunkt steht. Zum anderen schließen ersten beiden Tage jeweils mit thematisch gewidmeten Konzerten unter Mitwirkung untereinander befreundeter, heimischer Spitzenmusiker.



Mit dabei sind neben Webers Ehemann Sandy Lopicic und der gemeinsamen Tochter Lana-Mae unter anderem auch Norbert Wally (The Base) und Sängerin Vesna Petkovic. Geboten wird gepflegte Pop-Musik à la Sting und Pink Floyd ebenso wie flotte Balkanmusik. Buchen kann man Festivalpässe ebenso wie Einzeltickets zu den beiden Konzertabenden und zu der sonntäglichen Matinee. Im Vorjahr zog das Festival, damals unter dem Motto „Was ist Heimat für dich?“, an zwei Tagen zwischen 350 und 400 Besucherinnen und Besucher an.

www.wie-wollen-wir-gewesen-sein.at