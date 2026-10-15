Info-Talk über den Umgang mit Krankheit, Verlust und Trauer in Afling

Die Veranstaltung findet am 30. Oktober im Landcafé Kern in Afling statt. Initiatorin Kerstin Hausegger wird über den Umgang mit ihrer chronischen Erkrankung sprechen.

„Und plötzlich ist nichts mehr, wie es war“ lautet der Titel einer Informationsveranstaltung, die am 30. Oktober 2026 im Landcafé Kern in Afling stattfindet. Im Mittelpunkt stehen die Themen Krankheit, Verlust und Trauer. Die Initiatorin Kerstin Hausegger wird unter anderem über den Umgang mit ihrer chronischen Erkrankung sprechen. Die Stallhofnerin ist an Rheuma erkrankt und kann ihren Lebenshof „Kelly“ in Stallhofen nicht mehr ohne Hilfe führen.

Auch die Energetikerin und Trauerbegleiterin Eva Rieger, die psychosoziale Beraterin, Supervisorin und Elementarpädagogin Julia Sommer sowie die pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin Margit Zach werden darüber sprechen, wie man in herausfordernden Zeiten wieder neuen Mut fassen und den Weg zu sich selbst finden kann. Zudem wird Musiker und Gastronom Markus Kern aufzeigen, wie Musik bei der Verarbeitung von Emotionen helfen kann.

© KLZ / Jakob Kriegl Die Stallhofnerin Kerstin Hausegger wird über den Umgang mit ihrer chronischen Erkrankung sprechen

Für die musikalische Umrahmung sorgt Bernd Prettenthaler. Beginn der Veranstaltung ist am 30. Oktober um 18 Uhr. Einlass ist um 17.30 Uhr. Weitere Informationen und die Anmeldung sind unter der Telefonnummer 0664-24 25 010 erhältlich.