Wenn es würgt: Mit diesen Tricks gelingt das Schlucken großer Tabletten

Ein Löffel Apfelmus, Kinn zur Brust oder Plastikflasche an den Mund: Mit diesen Tricks lassen sich auch große Tabletten leichter schlucken.

Wenn es würgt: Mit diesen Tricks gelingt das Schlucken großer Tabletten

„Mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen“: So steht es oft auf dem Beipackzettel eines Medikaments. Manche große Tabletten oder an der Zunge klebende Kapseln gehen dennoch schwer herunter. Und nicht immer gibt es die Arzneimittel alternativ in flüssiger Form oder zum Lutschen. Was dann? Mit diesen sechs Tipps fällt das Schlucken leichter, berichtet die Zeitschrift „Apotheken Umschau“.