Im Stadtpark werden die Glasfabriks- und Stadtkapelle Bärnbach sowie Stainz 2/3 – stromlos auftreten. Der Reinerlös der Veranstaltung wird für Musikschulstipendien verwendet.

Am Samstag, 3. Oktober, verwandelt sich der Stadtpark Bärnbach ab 15 Uhr wieder in einen gemütlichen Treffpunkt für einen guten Zweck. Bei der Benefizveranstaltung „Kastanien und Sturm – Mit Musik für einen guten Zweck“, veranstaltet von der Glasfabriks- und Stadtkapelle Bärnbach, warten Kastanien, Sturm, Waffeln, Lebkuchen und weitere Köstlichkeiten auf die Besucherinnen und Besucher. Auch für die jüngsten Gäste gibt es mit einer Hüpfburg Unterhaltung.

© Glasfabriks- und Stadtkapelle Bärnbach „Kastanien und Sturm“ im Vorjahr

Für die musikalische Begleitung sorgen die Hüttenmusi der Glasfabriks- und Stadtkapelle Bärnbach sowie Stainz 2/3 – stromlos. Der Eintritt ist frei, freiwillige Spenden sind willkommen. Der gesamte Reinerlös kommt Musikschulstipendien für Kinder aus einkommensschwachen Familien aus der Region zugute.