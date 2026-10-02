Bauunternehmer vom Wörthersee schlitterte in die Pleite

Am Landesgericht Klagenfurt wurde ein Konkursverfahren über Bruno Russo eröffnet. Sein Unternehmen mit Sitz in Pörtschach ist im Baugewerbe angesiedelt.

Über einen Gläubigerantrag wurde am Donnerstag, 1. Oktober, ein Konkursverfahren über den Pörtschacher Unternehmer Bruno Russo eröffnet. Er beschäftigt sich im Zuge seiner Tätigkeit im Baugewerbe, eingeschränkt auf die Ausführung von Hochbauten. Das geben die Kreditschutzverbände AKV und KSV in Presseaussendungen bekannt. Laut Firmenbuch ist Russo auch mit dem Kauf und Verkauf sowie mit der Vermietung und Verpachtung von Immobilien beschäftigt.

Den Verbänden liegen allerdings noch keine weiteren Informationen im Zusammenhang mit der Höhe der Schulden und des Vermögens vor. Fest steht, dass ein geringfügig Beschäftigter von der Insolvenz betroffen ist.

Ab sofort können etwaige Gläubigerforderungen bis zum 16. November 2026 (gerichtliche Anmeldefrist) angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Philipp Leitner bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung finden am 1. Dezember 2026 statt.