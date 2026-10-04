Marcel Kuster und Christian Maier möchten am TC Schneider-Areal in Klagenfurt die größte Padel-Anlage Kärntens bauen. Ihre Vision reicht aber über die Sportart hinaus.

11.525 Quadratmeter voller Leere. Im Tenniscenter Schneider, das am Auenweg in Klagenfurt liegt, fehlt von Tennis jede Spur, liegt das Areal an der Grenze zu Ebenthal seit vielen Jahren brach. Ein Umstand, den Marcel Kuster und Christian Maier ändern werden.

Das Duo aus Klagenfurt bekundete sein Interesse an der städtischen Sportanlage und erhielt nach einer Ausschreibung den Zuschlag, um dort eine neue Padel-Anlage aufbauen zu dürfen. Der Plan? Nicht weniger als das größte Padel-Zentrum des Landes zu errichten.

Lange geplant, jetzt umgesetzt

Ein Traum, an dem die Klagenfurter schon seit Jahren feilen. „Vor fünf Jahren setzten wir uns schon mit dem Sport auseinander. Es hat sich aber nie etwas ergeben“, sagt Kuster. Mit dem Areal am Auenweg fand der Atus Velden-Coach und „Injoy“-Chef gemeinsam mit Geschäftspartner Maier aus der Metallbranche die geeignete Fläche für ihre gemeinsame Vision, die über den Padel-Sport hinausreicht.

Zunächst möchte das Duo sechs klassische Padel-Plätze sowie weitere kleinere „Single-Courts“ errichten. Damit bleibt noch genügend Platz für weitere Racket-Sportarten, darunter „Pickleball“ oder Tennis. Eines Tages könnte am TC-Schneider-Areal auch eine Minigolfanlage oder ein Spielplatz stehen. Optionen, die sich Kuster und Maier offenhalten. „Es soll auf jeden Fall ein großer Sport- und Freizeitpark für alle entstehen. Wir möchten einen Ort erschaffen, an dem jeder gerne Zeit verbringt“, sagt Kuster.

© Markus Traussnig Das Areal liegt seit Jahren brach. Pläne, das Tenniscenter zu revitalisieren, scheiterten bisher

Investoren gesucht

Das was, wann und wo hängt auch vom Investment ab. Sechs Padel-Plätze sowie ansprechende Gastronomie- und Sanitäranlagen kosten rund 500.000 Euro. „Möchte man eine Halle, sind wir beim Doppelten“, sagt Kuster, der sich mit Maier auf die Suche nach Investoren macht. Noch vor dem Winter rollen die Bagger an und bringen in Erfahrung, was unter den Stauden und dem Schotter liegt. Bereits im Frühjahr sollen die ersten Padel-Plätze stehen und eröffnet werden.

Die neuen Pächter planen langfristig. Darüber freut sich auch der für das Areal zuständige Facility-Management-Referent Julian Geier (ÖVP). „Mit der Schlüsselübergabe setzen wir ein klares Zeichen für die Zukunft. Mit Marcel Kuster und Christian Maier haben sich engagierte Betreiber durchgesetzt, die diesem Areal neues Leben einhauchen werden“, sagt der Stadtrat. Der Stadtsenat erteilte Kuster und Maier den Zuschlag.