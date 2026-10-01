Werbe-Zoff nach WM: Haaland verklagt Fluggesellschaft Norwegian

Nach der WM kommt es zum Werbe-Zoff: Wie norwegische Medien berichten, hat Superstar Erling Haaland die Fluggesellschaft Norwegian verklagt.

Für Erling Haaland ist die Fußball-WM offenbar noch nicht ganz vorbei. Nach dem Turnier sorgt der norwegische Superstar nun abseits des Fußballplatzes für Schlagzeilen: Haaland hat die Fluggesellschaft Norwegian verklagt. Wie die norwegische Zeitung „VG“ berichtet, geht es um einen möglichen Verstoß gegen das Werbegesetz.

Haalands Anwalt Thomas Hagen bestätigte die Klage. „Wir können bestätigen, dass wir im Namen von York Promotions Ltd. und Erling Braut Haaland eine Klage gegen Norwegian Air Shuttle ASA eingereicht haben“, wird Hagen von „VG“ zitiert.

Streit um Haalands Markenzeichen

Nach Angaben des Anwalts geht es um die Verwendung von Haalands Markenzeichen durch Norwegian. Diese sei seiner Meinung nach rechtswidrig im Zusammenhang mit der Vermarktung von Flugtickets rund um die Fußball-WM eingesetzt worden. Welche Beiträge konkret Gegenstand der Klage sind, ist bislang nicht bekannt. Norwegische Medien stießen allerdings auf einen Instagram-Beitrag der Fluggesellschaft, der mittlerweile verschwunden ist.

Darauf war ein Norwegian-Flugzeug zu sehen, dem per Bildbearbeitung Haalands berühmter blonder Zopf verpasst worden war. Dazu schrieb die Airline: „Wir sahen noch nie so norwegisch aus.“

Airline weist Vorwürfe zurück

Norwegian bestätigt gegenüber „VG“, die Klage erhalten zu haben. Eivind Hammer Myhre, Pressesprecher der Fluggesellschaft, kann die rechtlichen Schritte allerdings nicht nachvollziehen. „Es stimmt, dass wir eine Klage erhalten haben, die wir nicht nachvollziehen können“, sagt Myhre. Norwegian habe während der WM lediglich die norwegische Nationalmannschaft unterstützen wollen. „Wir haben, wie fast ganz Norwegen, diesen Sommer die Nationalmannschaft durch einige wenige spontane Beiträge angefeuert, die auf Trends in den sozialen Medien basierten.“

Dass die Unterstützung nun in einem Rechtsstreit mündet, bedauert der Sprecher. „Es sei schade, dass die Anfeuerungsrufe mit einer Klage beantwortet wurden.“ Gleichzeitig hofft Norwegian auf eine Lösung im Gespräch: „Aber wir hoffen auf einen vernünftigen Dialog, damit wir auch in Zukunft unsere gemeinsamen Sporthelden anfeuern dürfen.“

Verhandlung im Oktober

Der Streit dürfte bald konkreter werden. Laut „VG“ geht aus der Terminliste des Amtsgerichts Oslo hervor, dass der 26-Jährige und sein britisches Unternehmen am Freitag, dem 9. Oktober, eine Verhandlung mit Norwegian haben sollen. Dabei soll es sich um ein Planungstreffen handeln.

Sportlich hatte die norwegische Nationalmannschaft bei der WM für Aufsehen gesorgt und es bis ins Viertelfinale geschafft. Dort war gegen Tuchels Engländer Endstation.