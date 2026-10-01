Diese Kärntner schauen nicht weg, wenn andere Hilfe brauchen

Das Kärntner Netzwerk gegen Armut feiert 30-Jahr-Jubiläum. Im Rahmen der Sozialen Dialoge wurden mehrere Initiativen und Personen sowie das Netzwerk selbst ausgezeichnet.

„Jeder kann nicht jedem helfen. Aber jeder und jede kann jemandem helfen.“ Mit diesen Worten brachte der ehemalige Caritas-Präsident Franz Küberl bei der Sozial Dialog Konferenz am Mittwoch in Klagenfurt einen wesentlichen Grundbaustein des Kärntner Netzwerks gegen Armut auf den Punkt. Die Referentinnen und Referenten sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer gingen anlässlich des 30-Jahr-Jubiläums des Netzwerkes der Frage nach: „Was braucht es, damit Armut in den kommenden 30 Jahren erfolgreich überwunden werden kann?“

Zu Beginn der Konferenz erhielt der Verein den Sozialpreis der Stadt Klagenfurt. „30 Jahre bedeuten nicht nur drei Jahrzehnte engagierter Arbeit. 30 Jahre bedeuten auch drei Jahrzehnte Erfahrung darin, hinzusehen, wenn Menschen Unterstützung brauchen, Probleme anzusprechen, die oft nicht auf den ersten Blick sichtbar sind, und gemeinsam nach Lösungen zu suchen“, sagte Bürgermeister Christian Scheider bei der Überreichung an Obmann Christian Eile und Obmann-Stellvertreterin Lisa Fian.

Nach den Impulsvorträgen von Stefan Walter von „FAB - Verein zur Förderung von Arbeit und Beschäftigung“, Silke Fraidl von „LebensGroß“, das mit dem Projekt „Gute Chancen“ armuts- und ausgrenzungsgefährdeten Familien unter die Arme greift, sowie Patricia Grünauer, die mit dem „Verein Wohnen“ Wohnungslosen hilft, luden die Organisatoren zur Podiumsdiskussion ein. Küberl, Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig, Martin Schenk von der Österreichischen Armutskonferenz, Johannes Mayerbrugger von „SichtbarWerden“ und Evelyn Dawid von der Forschungsgemeinschaft „Intrages“ diskutierten über aktuelle Herausforderungen der Armutsbekämpfung und Zukunftsperspektiven.

Besonderes Engagement gewürdigt

Zum Abschluss dankten die Initiatoren jenen Menschen, die sich seit Jahrzehnten aktiv dafür einsetzen, die Armut in Kärnten einzudämmen. Vom Kärntner Armutsnetzwerk wurden Menschen und Initiativen ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise für soziale Gerechtigkeit und gesellschaftliche Teilhabe einsetzen. Der Würdigungspreis in der Kategorie „Junges Engagement“ ging an die Initiative „Lamm 8 schließen“, in der Kategorie „Organisationen“ an die Arge Sozial Villach, die Menschen mit psychosozialen und wirtschaftlichen Problemen unterstützt. In der Kategorie „Einzelperson“ wurde Liselotte Suette, Gründerin von SozialMarkt Kärnten, ausgezeichnet, in der Kategorie „Medien“ die ehemalige Kleine Zeitung-Chefredakteurin und „Kärntner in Not“-Obfrau Antonia Gössinger. Für ihre besonderen Verdienste wurden Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig, Referentin für Soziale Sicherheit und Chancengleichheit, und Heinz Pichler, erster Obmann des Kärntner Armutsnetzwerks, geehrt.