Schweizerin soll 95 Euro für 13 Minuten parken in Kärnten zahlen

Obwohl die ersten drei Parkstunden bei der Schwarzkogelhütte am Klippitztörl mittlerweile gratis sind, erhielt die Touristin eine Zahlungsaufforderung.

„Ich war am 23. Juli 2026 mit meinem Partner auf diesem Parkplatz“, berichtet eine Schweizer Touristin. Gemeint ist der Parkplatz vor der Schwarzkogelhütte am Klippitztörl, wo per Videosystem Parkvergehen aufgezeichnet und mit einer empfindlichen Geldstrafe geahndet werden – wir berichteten.

„Bereits nach 13 Minuten haben wir den Parkplatz wieder verlassen, da die Schwarzkogelhütte geschlossen war. Deshalb haben wir auch kein Tagesticket gelöst“, so die Schweizerin, deren Name und Anschrift der Redaktion bekannt sind. „Zudem war mein Smartphone defekt. Auch wenn ich gewollt hätte, wäre es mir unmöglich gewesen, ein Tagesticket zu lösen. Nun habe ich eine Zahlungsaufforderung von 95 Euro erhalten, da diese Gebühr nicht bezahlt wurde.“

Damals konnte am Klippitztörl vor Ort nur per App bezahlt werden – im Kleingedruckten der Hinweistafel der Vermerk, dass die Parkgebühr auch bis zu 24 Stunden nach Ausfahrt über eine Webseite bezahlt werden kann. Seit rund zwei Wochen steht laut Klippitztörl Betriebsleiter Manfred Stückler auch ein Parkautomat mit Kartenzahlung am Parkplatz, wie er von vielen Besuchern eingefordert wurde – wobei sich einige App-Verweigerer wohl auch den klassischen Münzeinwurf gewünscht hätten.

Das alles tut aber im konkreten Fall nichts zur Sache. Denn wie Stückler ebenfalls bestätigt, wurden die Parkbedingungen mit 1. Juli geändert, wodurch die ersten drei Stunden gratis sind. Erst darüber hinaus muss man zahlen. Sprich: Das Schweizer Paar hätte gar keine Zahlungsaufforderung erhalten dürfen. „Das muss ein technischer Fehler sein“, vermutet Stückler, erzählt von einem Fall, bei dem kürzlich ein Fahrzeug mit Hänger und zwei unterschiedlichen Nummerntafeln das System überfordert hätte, und empfielt den Fehler auf der Homepage der Parkplatzmanagementfirma Avantpark zu beinspruchen.

© KK/Privat Manfred Stückler

Doch im Fall der Schweizerin steht auf der Webseite: „Diese Zahlungsaufforderung wurde nun an einen unserer Inkassopartner weitergeleitet. Sie können auf dieser Website keine Zahlungen mehr vornehmen oder Einspruch einlegen.“ Die uns vorliegende Zahlungsaufforderung im Namen der Avantpark Parking Solutions Österreich GmbH, datiert mit 18. September 2026, stammt von der Firma Taxaris Forderungsmanagment mit Sitz im Bayrischen Bamberg. In der Schweiz eingelangt sei diese am 25. September – mehr als zwei Monate nach dem vermeintlichen Parkvergehen – mit einer Zahlungsfrist bis 2. Oktober 2026.

Die relativ große Zeitspanne bis zum Versenden des Schreibens findet die Schweizerin „etwas speziell“, ist aber offenbar modus operandi. Auch in vorangegangenen Fällen dauerte es Wochen, bis die Zahlungsaufforderung ins Haus flatterte, immer nur wenige Tage vor Ende der Zahlungsfrist – und das direkt von der Avantpark und nicht über ein Inkassobüro. Auf unsere Nachfrage in einem anderen Fall kam von der Avantpark nur: „E-Mails, die sich auf Zahlungsaufforderungen beziehen, werden nicht beantwortet.“