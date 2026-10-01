Pro & Kontra: Soll Großbritannien zurück in die EU?

Kontra

Eine vollständige Rückkehr der Briten in die EU wäre ein langwieriger, beschwerlicher und auch kostspieliger Prozess. Mit einem ungewissen Ausgang. Wer sagt uns, ob der nächste Premier in der Downing Street nicht die nächste Kehrtwende hinlegt? Vor allem, wenn dieser Nigel Farage heißt. Denn nach derzeitigen Umfragen würde der Brexit-Einpeitscher der nächste Premierminister des Landes werden. Wie wäre es also, wenn die Briten zumindest Teil des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) werden würden, wie etwa Norwegen und die Schweiz. Das wäre ein leichterer und erfolgversprechender Anfang.