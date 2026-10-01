Als Teenager wurde die Kärntnerin Larissa Marolt zum TV-Star. Das „Zicken“-Image begleitete sie jahrelang. Heute spricht die 34-Jährige gelassen über Schubladen, das Dschungelcamp und die Gefahren der Fernsehbranche.

Als 16-Jährige gewann Larissa Marolt „Austria’s Next Topmodel“, später polarisierte die Kärntnerin im deutschen Dschungelcamp. Das Image der „Zicke“ begleitete sie dabei über Jahre. Heute sieht die Schauspielerin diese Zuschreibung deutlich gelassener. Darüber und über viele weitere Themen sprach die heute 34-Jährige in der ORF-Sendung „Hinter den Schlagzeilen“ mit Moderator Patrick Budgen.

„Ich weiß gar nicht, ob die Leute mich für eine Zicke halten. Ich glaube, es ist ein Phänomen der Showbranche, Menschen in Schubladen zu stecken“, sagt Marolt im Gespräch. Früher habe sie den Begriff als Beleidigung empfunden. „Inzwischen sehe ich es gelassener, weil ich nicht mehr so viel Wert darauf lege, was andere von mir denken.“

Sie glaubt auch zu wissen, woher dieses Image kam: „Ich wurde als Zicke bezeichnet, weil ich schon in jungen Jahren für mich eingetreten bin. Wenn du als Frau eine starke Meinung hast und unabhängig bist, wirst du schnell als schwierig bezeichnet.“ Heute habe sich das Frauenbild glücklicherweise verändert: „Man darf heute mehr für sich einstehen. Das ist wichtig und richtig.“

„Ich sehe mich nicht als Reality-Star“

Marolt möchte sowieso nicht auf ihre Auftritte in TV-Shows reduziert werden. „Ich sehe mich nicht als Reality-Star. Ich habe mehr Drehtage als Schauspielerin als für alle TV-Formate zusammen.“ Die Reality-Formate seien allerdings besonders polarisierend gewesen und deshalb stärker in Erinnerung geblieben. Ihre Vielseitigkeit hat sie selbst immer als Stärke gesehen.

Auch auf ihre Teilnahme am Dschungelcamp 2014 blickt Marolt differenziert zurück. „Am Ende des Tages weiß der Zuschauer nie, was genau passiert ist.“ Schließlich sehe man nur einen Ausschnitt von 24 Stunden. Über Interna und Details wolle sie bis heute nicht sprechen.

Die Kärntnerin hat jedenfalls gelernt, dass Fernsehen gefährlich sein kann: „Da kannst du mit einem Satz deine Karriere zerstören. Fernsehen ist ein Haifischbecken.“ Umso froher ist sie, heute überwiegend als Schauspielerin zu arbeiten. Gerne würde sie künftig wieder öfter in ihrer Heimat vor der Kamera stehen: „Ehrlicherweise würde ich gern mehr in Österreich machen, aber ich würde Deutschland nicht den Rücken kehren.“

Die ganze Sendung ist auf ORF ON abrufbar.