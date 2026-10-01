Millionenpläne am Maltschacher See erfreuen den Tourismus

Betreiber Martin Ramusch hat das Feriendorf am Maltschacher See nun langfristig übernommen. Das stimmt auch die zuständige Tourismusregion sehr zuversichtlich.

Das frühere ÖGB-Feriendorf am Maltschacher See (ehemals „Sonnenresort“) wird seit drei Jahren vom Multiunternehmer Martin Ramusch geführt. Nun übernimmt er das in der Gemeinde Feldkirchen gelegene Naturferiendorf langfristig. Vorerst wird das 116.000 Quadratmeter große Areal für zehn Jahre von Ramuschs FE Resort GmbH von der landeseigenen K-BV Development gepachtet, der Vertrag könne insgesamt viermal um weitere zehn Jahre verlängert werden (die Kleine Zeitung berichtete). Insgesamt sollen in den nächsten Jahren elf Millionen Euro in die Anlage fließen – acht Millionen kommen von der K-BV, drei Millionen vom Pächter.

Dass es nun aus touristischer Sicht einen „gesicherten weiteren großen Player“ in der Region gibt, freut auch Geschäftsführer Georg Overs von der Tourismusregion Villach – Faaker See – Ossiacher See (Region Villach Tourismus GmbH). Durch die Tourismusreform stößt die Gemeinde Feldkirchen nämlich ab 1. Jänner 2027 zu dieser Region. „Wir sind sehr froh, dass es für das Feriendorf am Maltschacher See nun einen fixen langfristigen Pächter gibt. Das gibt Planungssicherheit und das ist immer gut“, betont Overs.

© Hphoto – Hannes Pacheiner Geschäftsführer Georg Overs von der Region Villach Tourismus GmbH

Erste Gespräche geplant

Erste Gespräche zwischen der Tourismusregion, dem Pächter und der Kärnten Werbung seien bereits geplant. „Was die Verkaufsförderung betrifft, ist zukünftig die Kärnten Werbung zuständig. Hier hoffen wir natürlich auf Unterstützung“, so Overs, der sich auch auf „Überlegungen zum ganzjährigen Tourismus“ freut. Das Feriendorf kam in den vergangenen Jahren unter Ramuschs Führung auf rund 50.000 Nächtigungen pro Jahr. Für heuer werden 55.000 Nächtigungen erwartet. „Das ist sicher noch ausbaufähig“, ist Overs zuversichtlich.