Tom Cruise greift nach der Welt und (vergeblich) nach dem Oscar

Tom Cruise wird für „Digger“ keinen Oscar bekommen. Der Film selbst ist gut, weil er hinter seiner brachialen Fassade von der ewigen Macht des Geldes erzählt.

Tom Cruise ist nicht wiederzuerkennen: Als Digger Rockwell spielt er den Öl-Magnaten mit Bauch und grauem Resthaar, einen Multimilliardär, der die Welt abbrennen lassen würde, wenn er über die Asche regieren könnte. Sein Bohrprojekt in Grönland geht in einem Feuerball unter und verursacht eine Kette von Katastrophen. Für den Profitgeier, dem alles nur Ressource ist, kein Grund zur Verzweiflung. Er weiß: Nicht die Fakten sind wichtig, sondern die Geschichte, die man daraus bastelt. Das Untergangsszenario von „Digger“ erinnert sehr an Stanley Kubricks „Dr. Seltsam“, ohne dessen Qualität zu erreichen. Es ist eine wilde Holzhammer-Satire, ein grelles Stück Aufklärung darüber, wie alte, reiche Männer die Welt zuschanden reiten.

Der Regisseur Alejandro G. Iñárritu hat immerhin Leonardo DiCaprio seinen bislang einzigen Oscar beschert. Nun sollte es wohl für Cruise so weit sein. Viele Beobachter ergehen sich nun in Häme darüber, dass Tom Cruise’ Griff nach dem Oscar danebengeht. Die Schadenfreude darüber, dass Cruise einfach ein limitierter Schauspieler ist und in „Digger“ unter anderem von seinen Co-Stars Riz Ahmed und Jesse Plemons an die Wand gespielt wird, ist dennoch ein bisschen ungerecht, schließlich ist selbst ein solches Kalkül künstlerisch noch ehrenwerter, als sich in ein Superheldenkostüm zu zwängen und beim nächsten Marvel-Schmarren mitzumachen.

Spoiler-Warnung

Und der Film ist nicht so banal, wie er tut: gleich zwei Mal schlägt „Digger“ eine Volte. Diese sollen auch hier nicht gespoilert werden, aber lesen Sie bitte dennoch nicht weiter, wenn Sie völlig unvorbereitet in den Film gehen wollen. Weiter geht‘s unter dem Trailer.

Iñárritus Kniff: Er lässt die Fakten nach 30, 40 Minuten zu einer Inszenierung werden und zeigt gegen Ende, dass die Inszenierung auf Fakten basiert. Und selbst die Plumpheit der Satire wird in diesem Film im Schichtenlook thematisiert. Dennoch ist es mehr als eine Übung im Spiel mit den Ebenen. Am Ende haben zwar die bösen, alten Männer abgedankt, aber die nächste Generation an Tech-Bros ist schon an der Macht. Diggers Neffe führt Diggers Werk weiter. Nur halt völlig anders. Die Dinge müssen sich ändern, um die gleichen zu bleiben, heißt es bekanntlich bei Giuseppe di Lampedusa. „Digger“ zeigt hinter einer brachialen Oberfläche auf subtile Art, wie das zu verstehen ist. ●●●●○