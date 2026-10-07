Neues Kärntner Versorgungszentrum erhitzt die Gemüter

Das neue Primärversorgungszentrum (PVZ) in Feldkirchen stößt bei den ansässigen Ärzten auf Kritik. Es würde laut ihnen keine Entlastung, sondern Konkurrenz bringen. ÖGK weist Vorwürfe zurück.

Im Oktober 2027 soll bereits die Eröffnung des Primärversorgungszentrums (PVZ) in Feldkirchen sein. Der Konvent der Barmherzigen Brüder St. Veit bewarb sich für die Ausschreibung und erhielt den Zuschlag. Entstehen soll das neue PVZ am ehemaligen Eisen-Klaus-Areal in der 10.-Oktober-Straße. 1440 Quadratmeter, zwei Stellen für Allgemein- und Familienmedizin, zwei für diplomiertes Pflegepersonal und drei für Ordinationsassistenz. Nun äußern die niedergelassenen Ärzte in der Region Kritik an der Umsetzung.

Vorab: Die Kritik richtet sich nicht gegen Erstversorgungszentren per se, sondern gegen die Besetzung. „Was wir brauchen würden, sind Fachärzte. Dadurch könnte man bei Unklarheiten Patienten direkt hinschicken – sowas wie ein Internist, Neurologe, Lungenfacharzt oder Chirurg“, sagt Feldkirchens Bezirksärztevertreter Christian Leschanz. Weiters wäre eine schnelle Laborauswertung, wie in einer Notfallambulanz, von Vorteil. „Durch diese Schritte müssten die Patienten keine langen Wartezeiten mehr in Kauf nehmen.“

© Manfred Schusser Leschanz übt Kritik: „Wir bräuchten Fachärzte.“

Hausärztliche Visiten und Besuche in Pflegeheimen würden ebenfalls von den Hausärzten erledigt werden. „Auch da wird uns das PVZ nicht entlasten. Feldkirchen ist der letzte Bezirk, der so ein Zentrum braucht“, verkündet der Arzt und beklagt, dass niemand von den Ärzten über das Vorhaben informiert worden ist. „Wir haben aus der Zeitung erfahren, dass wir sowas vor die Tür gesetzt bekommen. Der nächstgelegene Arzt ist 150 Meter vom Zentrum entfernt – das kann existenzbedrohend sein.“

Ergänzung zur bestehenden Medizin

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) weist diese Kritik zurück. „Das PVZ Feldkirchen soll die bestehende medizinische Versorgung ergänzen und die Primärversorgung in der Region stärken. Ziel ist es, das bestehende Versorgungsangebot weiterzuentwickeln und den Menschen in der Region einen guten Zugang zur medizinischen Primärversorgung zu ermöglichen. Erfahrungen aus anderen Bundesländern zeigen, dass Hausarztpraxen und Primärversorgungseinheiten auch räumlich nebeneinander gut funktionieren können“, heißt es von der ÖGK. Das PVZ sei nicht als Ersatz für bestehende Hausarztpraxen gedacht, sondern als zusätzliches Angebot innerhalb der regionalen Versorgungsstruktur.

In Primärversorgungseinheiten sind grundsätzlich Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin tätig. — ÖGK

Der zusätzliche Versorgungsbedarf für die Errichtung eines Primärversorgungszentrums wurde im Rahmen der Regionalen Strukturplanung Gesundheit (RSG 2030) festgestellt. Dafür wurden auch zwei zusätzliche Stellen im RSG vorgesehen. „In Primärversorgungseinheiten sind grundsätzlich Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin tätig. Je nach regionalem Bedarf können zusätzlich Fachärztinnen und Fachärzte für Kinder- und Jugendheilkunde sowie Gynäkologie eingebunden werden. Eine Einbindung weiterer Fachgruppen ist derzeit aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen nicht vorgesehen.“

Sollte ein niedergelassener Arzt in Zukunft in Pension gehen, soll seine Stelle übrigens wie gehabt nachbesetzt werden. „Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass der medizinische Versorgungsbedarf auch künftig bestehen bleibt. Sollten bestehende Allgemeinmediziner in Pension gehen, ist daher grundsätzlich auch weiterhin eine Nachbesetzung erforderlich, um die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Die Entwicklung des regionalen Versorgungsbedarfs wird laufend beobachtet und entsprechend berücksichtigt.“