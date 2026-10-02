Extrembergsteiger unter sich: Doku über 40 Jahre „Mountainfilm Graz“

Regisseur Günter Schilhan trifft Festival-Gründer Robert Schauer, Bergsportlegende Reinhold Messner und zeigt Highlights der Festivalgeschichte. Zu sehen am Sonntagabend in ORF 2.

Vom Hauptplatz aus gesehen ragt er recht stattlich in die Höhe, der Grazer Schlossberg, aber mit jenen Kapazundern, die unweit davon alljährlich im Rampenlicht stehen, kann er nicht mithalten. Mount Everest, natürlich, K2 oder auch Annapurna – seit 40 Jahren verwandelt sich Graz einmal jährlich zum Hotspot für Dokumentarfilme aus dem Bereich Alpinismus und Naturfilm. Die heurige Ausgabe vom 17. bis 21. November 2026 ist zugleich auch eine Jubiläumsausgabe. Regisseur Günter Schilhan widmet seine neueste TV-Doku der Geschichte des Festivals, das 1986 vom Grazer Robert Schauer gegründet wurde. Damals noch als „Internationales Bergfilmfestival“ benannt, hat sich die Veranstaltung später als „Mountainfilm Graz“ längst über die Grenzen Österreichs hinaus einen Namen gemacht.

Die Doku „Das gibt mir Berge! 40 Jahre Mountainfilm Graz“ (Sonntag, 4. Oktober, 18.25 Uhr in ORF 2) ist auch ein Porträt Schauers, selbst Extrembergsteiger und Dokumentarfilmer. Der gebürtige Grazer hat allein den Mount Everest drei Mal (1978, 1996 und 2004) bestiegen. In der Doku trifft der 73-Jährige mit Reinhold Messner auf eine weitere Bergsportlegende, Schauer besucht ihn in seinem Haus in Sexten in Südtirol. Zu sehen sind überdies auch Höhepunkte aus vier Jahrzehnten Festivalgeschichte.