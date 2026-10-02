Breite Kritik an neuen Einsparungsideen zur Gesundheitskasse

Die Idee der ÖVP-dominierten ÖGK-Dienstgeberseite sieht ein Aus der Wahlarzt-Kostenerstattung und Selbstbehalte beim Arzt vor.

Neue Einsparungsvorschläge bei der Gesundheitskasse haben am Donnerstag für scharfe Kritik gesorgt. Ein von den Grünen publik gemachtes Papier der ÖVP-dominierten ÖGK-Dienstgeberseite sieht ein Aus der Wahlarzt-Kostenerstattung und Selbstbehalte beim Arzt vor. Während ÖGK-Obmann Peter McDonald die Überlegungen verteidigte, kam von Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) ein Nein. „Mit uns nicht“, sagte ÖGK-Obmann Andreas Huss. Kritik kam auch von Grünen, FPÖ und NEOS.

In einer an Schumann gerichteten Anfrage verweisen die Grünen rund um Gesundheitssprecher Ralph Schallmeiner auf ein Papier, das die Ergebnisse einer „Strategieklausur der ÖGK-Fraktion“ festhält. Stattgefunden hat diese laut den Unterlagen am 16. September. ÖVP-Politiker McDonald, auch Vertreter der Dienstgeberseite im ÖGK-Verwaltungsrat, bestätigte die Inhalte. Es dürfe „keine Denkverbote“ geben und brauche „völlig neue Ansätze“ und „weniger ideologische Barrieren“. Es gelte nun, die Ergebnisse mit den Sozialpartnern in der Sozialversicherung zu diskutieren und in die politische Diskussion einzubringen.

Ziel: „versorgungswirksame Wahlärzte ins Kassensystem bringen“

In dem in der Anfrage wörtlich wiedergegebenen Dokument findet sich der Vorschlag der „Streichung der Kostenerstattung der ÖGK für Wahlarztbesuche“ sowie eine „Verwendung der freigespielten Mittel für attraktivere Kassenangebote“. Ziel sei, „versorgungswirksame Wahlärzte in das Kassensystem zu bringen“. Weiters heißt es, auch gehe es um eine „Alternative zu den von der SPÖ vorgeschlagenen unternehmensfeindlichen Eingriffen in den Wahlarztmarkt“. Vorgeschlagen wird auch eine „Ausgestaltung eines Gesamtpakets zum Kassensektor“ sowie eine „verbesserte Gewinnabschöpfung der ÖGK bei PVE (Primärversorgungseinheiten, Anm.) und Ambulatorien“.

Zur Frage der „Patientenlenkung“ werden „gestaffelte Kostenbeteiligungen bei Arztbesuchen“ vorgeschlagen, womit eine „bessere Orientierung und Frequenzoptimierung“ erreicht werden soll. Im Gegenzug soll so die „freie Arztwahl ohne Gatekeeper-System“ erhalten bleiben. Bei diesem Vorhaben soll offenbar nicht der weitere Ausbau bestehender Systeme abgewartet werden: „Umsetzung unabhängig vom Ausbaustand von (der Telefon-Hotline, Anm.) 1450/Vollversorgung, wie junktimiert in Reformpartnerschaft“, heißt es in dem Papier.

Vorschlag sieht keine Ausnahme vor

Getroffen werden sollen offenbar alle ÖGK-Versicherten: „Finanzielle Belastbarkeit des Einzelnen: keine pauschalen Ausnahmen wie bei Ambulanzgebühr“, heißt es dazu knapp. Allerdings denkt man an eine Deckelung: „ev. Einführung einer einkommensabhängigen 'Gesundheitsausgabenobergrenze' (Rezeptgebühr + Arztkosten)“, wurde notiert. Auch von einem „Fairness-Beitrag“ ist die Rede: Es solle zu „mehr Beitragsgerechtigkeit und Incentivierung von Vollzeitarbeit“ durch „proportional höhere Abgaben bei (freiwilliger) Teilzeitarbeit“ kommen. Geprüft werden soll auch die „Einführung einer Mindestprämie nach Schweizer Vorbild“.

Gegen die Vorschläge kam postwendend breite Ablehnung. „Reformen im Gesundheitswesen sind notwendig und wir arbeiten gemeinsam in der Reformpartnerschaft daran, unser Gesundheitssystem nachhaltig und zukunftsfest aufzustellen. Aber für mich ist klar: Der Weg dorthin darf nicht über neue finanzielle Hürden beim Zugang zur medizinischen Versorgung führen“, sagte Gesundheitsministerin Schumann in einem schriftlichen Statement zur APA. „Vorschläge für generelle Kostenbeteiligungen bei Arztbesuchen oder eine Einschränkung der Kostenerstattung bei Wahlarztbesuchen sehe ich daher sehr kritisch.“ Gesundheit dürfe „keine Frage des Geldbörsels“ sein.

Scharfes Nein von SPÖ zu Vorschlägen

Ein scharfes Nein kam auch von SPÖ-Gesundheitssprecher Rudolf Silvan: Es müsse „Schluss“ sein „mit der Abzocke bei Kranken“, ein „Abkassieren auf dem Rücken Kranker“ werde es mit der SPÖ nicht geben. Als einen „vernünftigen Schritt“ schlug Silvan die Abschaffung der Höchstbeitragsgrundlage vor: „Damit würden künftig auch für Einkommen über 6.930 Euro pro Monat Sozialversicherungsbeiträge geleistet“. Die SPÖ stelle der Zwei-Klassen-Medizin „ein Stopp-Schild auf“, ergänzte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim.

McDonald unterstrich in einem Statement gegenüber der APA die aus seiner Sicht Notwendigkeit der Ansätze: „Wir haben eine große Herausforderung zu bewältigen - die Gesundheitsversorgung in Österreich muss langfristig gesichert werden.“ Es gebe deshalb „Initiativen auf verschiedenen Ebenen und Diskussionen, wie die Herausforderungen bewältigt werden können, so auch diesem thinktank-artigen Format“.

McDonald: „Nicht zielführend, Selbstbehalte aus sozialen Gründen abzulehnen“

McDonald betonte auch die Notwendigkeit einer Patientenlenkung: Es sei „nicht zweckmäßig, Selbstbehalte aus sozialen Gründen abzulehnen und gleichzeitig künftige Lücken in der Kassenversorgung in Kauf zu nehmen“. Denn "Realität" sei, dass die Menschen schon heute „über eine halbe Milliarde Euro beim Wahlarzt“ zahlen würden, „ohne soziale Staffelung und ohne jede Steuerung“. Das dürfe man nicht ignorieren.

Ein klares Nein kam von ÖGK-Obmann und Arbeitnehmer-Vertreter Andreas Huss: „Diese hier vorgesehenen Leistungskürzungen wird es mit uns nicht spielen“, sagte er zur APA. „Wir als FSG-Dienstnehmerkurie distanzieren uns von solchen Vorschlägen, die auch in Richtung massiver Leistungskürzungen für Versicherte gehen“, so der SPÖ-Gewerkschafter. Man werde solchen Vorhaben im ÖGK-Verwaltungsrat nicht zustimmen. Gleichzeitig gab Huss zu Bedenken, dass die FSG-Arbeitnehmervertreter in diesem Gremium keine Mehrheit mehr haben.

Idee: „an Zynismus kaum zu überbieten“

Die Forderungen seien im Prinzip nicht neu, das höre man "regelmäßig" - und sie würden "nicht aus dem luftleeren Raum" kommen: "Sie stehen vielmehr in einer gesundheitspolitischen Entwicklung, die durch die damalige schwarz-blaue Bundesregierung und die bewusste Verschiebung der Machtverhältnisse in der Sozialversicherung zulasten der Versicherten geprägt wurde", ergänzte Huss später in einem gemeinsamen Statement mit Claudia Neumayer-Stickler vom Gewerkschaftsbund (ÖGB).

Der Grüne Gesundheitssprecher Schallmeiner sagte zur APA, die politische Richtung sei "alarmierend". "McDonald will am Ende, dass mehr Menschen eine Kredit-Karte brauchen, um gesund zu werden, und das ist hochgradig ungerecht." Zudem seien dessen Aussagen "an Zynismus kaum zu überbieten": "Menschen zahlen schon heute hunderte Millionen Euro für Wahlärztinnen und -ärzte aus eigener Tasche, weil das Kassensystem sie im Stich lässt. Das ist kein Argument, ihnen jetzt auch noch die Kostenerstattung zu streichen."

Wer chronisch Kranke mit Selbstbehalten und Menschen in Teilzeit mit höheren Beiträgen belaste, trete das Solidarprinzip "mit Füßen". "Dieses Papier gehört nicht auf den Verhandlungstisch, sondern in den Schredder", so Schallmeiner.

Kritik: „ÖGK will sich aus Verantwortung nehmen“

Kritik kam auch vom dritten Partner in der ÖVP-SPÖ-NEOS-Koalition: "Die ÖGK muss ihren Teil zur Reform des Gesundheitssystems beitragen. Mit den angekündigten Maßnahmen will man sich allerdings offenbar aus der Verantwortung drücken", meinte NEOS-Gesundheitssprecher Christoph Pramhofer zur APA. "Anstatt reine Einsparungen auf Kosten der Patientinnen und Patienten ins Spiel zu bringen, bräuchte es konstruktive Vorschläge der ÖGK." Er nannte u.a. mehr Prävention statt Reparaturmedizin, effiziente Patientenpfade statt Drehtürmedizin, mehr Digitalisierung oder eine Einsparung im eigenen Verwaltungsapparat.

FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak nannte die Überlegungen "höchst problematisch und eine ernsthafte Belastung für die Versicherten". Die Vorschläge seien "sozial unausgewogen" und würden die Versorgungssicherheit der Patienten gefährden. "Da wird nicht am Wasserkopf der ÖGK gespart, auch nicht beim ungezügelten Zuzug von Leistungsverweigerern in unser Sozialsystem", sondern beim Patienten, so Kaniak.