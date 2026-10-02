Warum fahren Polizeiautos in Kärntner Stadt ohne Nummerntafeln?

Wer momentan Polizeiautos durch St. Veit fahren sieht, dem wird vielleicht eines auffallen: Sie haben keine Nummerntafeln an den vorgesehenen Stellen. Doch warum?

Man kennt es: Autos haben an der Vorder- und der Rückseite des Fahrzeugs eine Nummerntafel angebracht. Das ist der Normalfall. Spaziert man aktuell durch St. Veit und entdeckt eines der dort befindlichen Polizeiautos, dann könnte allerdings eine Frage auftreten: Wo sind denn die Nummerntafeln bei den Einsatzfahrzeugen?

Wie so vieles in diesen Tagen in der Herzogstadt hat auch dieser Umstand mit dem Wiesenmarkt zu tun. Die Antwort ist nämlich simpel: „Nummerntafeln werden gerne als ‚Souvenir‘ mit nach Hause genommen“, klärt die Polizeiinspektion St. Veit auf. Während der Großveranstaltung montiert man sie also ab und positioniert sie hinter der Windschutz- beziehungsweise der Heckscheibe.

Noch immer sei das Stehlen von Nummerntafeln bei derartigen Events ein großes Thema, auch wenn die Polizeiinspektion sagt: „Es kam beim heurigen Wiesenmarkt auch schon vor, aber nicht derart häufig wie vielleicht noch in der Vergangenheit.“