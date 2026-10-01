Kärntner Parteien dürfen im nächsten Wahlkampf deutlich mehr ausgeben

Für die Landtagswahl 2028 wurde eine Inflationsanpassung der Obergrenze für die Wahlkampfkosten beschlossen. Jede Partei darf mit rund 750.000 Euro planen.

Blumentopf gewinnt man damit wohl keinen, lautete die Einschätzung von Landtagspräsident Andreas Scherwitzl (SPÖ) zur Erhöhung der Obergrenze der Wahlkampfkosten für die Landtagswahl 2028. Das dürfte die Stimmung der Bevölkerung treffen. Jede Partei darf nun statt bisher 500.000 Euro rund 750.000 Euro für den Wahlkampf ausgeben. Hinzu kommen persönliche Mittel für jeden der 36 Abgeordneten, die von 2500 auf rund 3750 Euro erhöht werden. Insgesamt also 135.000 Euro statt 90.000 Euro bei der Wahl 2023.

„Die bisherige Obergrenze von 500.000 Euro stammt aus dem Jahr 2013 und wurde bisher nie angepasst. Das war schon damals ein verhältnismäßig geringer Betrag. Ein Landtagswahlkampf ist damit nicht mehr durchführbar. Dem Steuerzahler kostet die Erhöhung nicht mehr“, argumentiert Scherwitzl. Die Parteien würden dafür neben der Parteienförderung auch Mitgliedsbeiträge, Mandatsabgaben oder Spenden heranziehen. „Kärnten hat zudem die schärfsten Sanktionen aller Bundesländer. Eine Überschreitung bedeutet den Verlust der Parteienförderung“, sagt Scherwitzl.

ÖVP wollte weniger

Beschlossen wurde die Anpassung einstimmig von allen vier Fraktionen im Landtag. Die Rede war von einem sehr konstruktiven Prozess von Regierungs- und Oppositionsparteien. Die ÖVP hat in den Verhandlungen für einen geringeren Anstieg der Obergrenze plädiert. „Wir hätten uns eine Inflationsanpassung mit gleichzeitigem Abschlag gewünscht, um ein Signal an die Bevölkerung zu setzen. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die anderen drei Fraktionen das nicht wollten“, sagt Klubobmann Markus Malle.

Neos: „Schamlose Selbstbedienung“

In einer Reaktion sprechen die Kärntner Neos von einer „schamlosen Selbstbedienung“. „Während die Menschen wegen der Teuerung sparen müssen, erhöhen SPÖ, FPÖ, ÖVP und Team Kärnten die Grenze für Wahlkampfausgaben um satte 50 Prozent. Statt bei sich selbst den Gürtel enger zu schnallen, greifen die Parteien für ihre politische Eigenwerbung tief in die Taschen der Kärntnerinnen und Kärntner“, sagt Landessprecher Janos Juvan.