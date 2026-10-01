Sanierungsbedarf am Brucker Polizeiposten: Adaptierungen geplant

Aufgrund von „katastrophalen Zuständen“ herrscht auf der Brucker Polizeiinspektion dringender Sanierungsbedarf. Diese Nachricht sorgte zuletzt für einiges an Aufsehen. Die Räumlichkeiten in der Herzog-Ernst-Gasse sind laut Insidern nicht mehr in einem zeitgemäßen Zustand, man hört etwa von bröckelndem Putz, mangelhafter Videoüberwachung der Gewahrsamszellen oder sogar von einem Legionellenbefall im Sanitärbereich der Damen.

Die FPÖ hat deshalb eine parlamentarische Anfrage mit elf Punkten an Innenminister Gerhard Karner eingebracht, in der dieser detailliert zum Zustand sowie zu möglichen Maßnahmen befragt wird. Von Seiten der Polizei wurden die Missstände ebenfalls bereits ans Innenministerium weitergeleitet, erklärt man auf Nachfrage der Kleinen Zeitung. Man wolle bestmögliche Voraussetzungen für den Dienst der Beamtinnen und Beamten in Bruck bieten, betont ein Sprecher. Deshalb sollen am Posten auch Adaptierungen und Renovierungen durchgeführt werden.