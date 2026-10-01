„María de Buenos Aires“: Große Oper in kleinem Haus

Mitreißende Premiere: Nicht als Gesellschaftstanz, sondern als Stimme der Unterdrückten setzte Astor Piazzolla dem Tango ein Denkmal.

Wer sich so etwas wie ein gemütliches Tango-Musical erwartet hatte, wurde enttäuscht. Nicht einmal Tango getanzt wird beim klagenfurter ensemble in Astor Piazzollas „María de Buenos Aires“. Dafür zündet das grandiose Quintett Piazzolleky unter der Leitung von Davorin Mori ein musikalisches Feuerwerk, das am Premierenabend nach knappen zwei Stunden das Publikum zu Begeisterungsstürmen hinriss. „Operita“, kleine Oper, nannte der Komponist sein Werk über das Mädchen Maria, das in den Nächten von Buenos Aires als Prostituierte versinkt und ermordet wird. Als Geist lebt sie weiter, wird schwanger und bringt schließlich wieder ein Mädchen, Maria, zur Welt.

Surreale Passionsgeschichte

Große Themen wie Sexarbeit, Femizide und patriarchale Gewalt waren auch schon im Erscheinungsjahr 1968 dieses Musiktheaterstückes aktuell. Piazzolla und sein Librettist Horacio Ferrer schufen mit „María de Buenos Aires“ eine surreale Passionsgeschichte, ohne stringente Handlung, aber pulsierend vor sinnlicher Atmosphäre und assoziativen Bildern. Realität und Traum, Mythos und Volksglaube vermischen sich und erinnern an den magischen Realismus der lateinamerikanischen Literatur von Márquez bis Cortázar, sind symbolistisch aufgeladen wie Filme von Luis Buñuel.

1 / 5 „María de Buenos Aires“ behandelt Themen wie Sexarbeit und Femizid © Wagner

Mit filmischen Mitteln, Licht und Schatten setzt auch Regisseur Peter Wagner die schwüle Stimmung in der brodelnden Stadt in Szene. Videoprojektionen von Fotos, Graffiti-Bildern und anderer Malerei bilden die Kulisse, in deren Mitte die Musiker platziert sind. In einem der besten Tableauxs des Abends tritt der großartige Bandoneon-Spieler Matjaž Balažic an den Bühnenrand vor, wird gestenreich musizierend quasi zum Darsteller. Die Szene ist ein Dialog mit dem Erzähler Duende, der von Markus Schöttl als schillernd-diabolischer Conferencier verkörpert wird und trotz des pathetischen Textes souverän durch die Nacht führt.

Heilige und Hure

In deren Zentrum steht im feuerroten Kleid mit dunkler Lockenmähne die sizilianische Sängerin und Performance-Künstlerin Irene Coticchio. Sie ist eine leidenschaftlich und melancholisch zwischen Heiliger und Hure pendelnde Frauenfigur, lotet mit ihrem Gesang eine berührende Gefühlsskala aus. Der kolumbianische Tenor Luis Hernández-Luque spiegelt kraftvoll in diversen kleinen Episoden die männliche Welt vom Gassenjungen bis zum Psychoanalytiker. Mit den Statisten aus dem Jugendclub des Jungen Theaters Klagenfurt wurden allerdings szenische Schwächen der Inszenierung deutlich. Denn allzu „statisch“ ist ihr Einsatz. Ein wenig mehr Tango-Spannung hätte ihnen gutgetan.