In Fohnsdorf kam es im Zuge eines Abbiegemanövers fast zu einer Kollision zwischen zwei jungen Verkehrsteilnehmern. Ein Mopedlenker kam zu Sturz und musste verletzt ins Krankenhaus geliefert werden.

Ein Unfall passierte am Donnerstag im Gemeindegebiet Fohnsdorf: Gegen 5.40 Uhr war ein 19-Jähriger mit seinem Pkw auf der L 503 in Rattenberg in Fahrtrichtung Fohnsdorf unterwegs.

„Im Kreuzungsbereich mit dem Farracher Weg bog er nach links ein. Dabei dürfte er einen entgegenkommenden 16-jährigen Mopedlenker, ebenfalls aus dem Bezirk Murtal, übersehen haben“, wird vonseiten der Polizei berichtet.

Zu einer Kollision kam es zwar nicht, der Mopedlenker kam jedoch zu Sturz. Er wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Judenburg eingeliefert.