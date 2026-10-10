Weiterhin Pächter für Kärntner Traditionsgasthof gesucht

Kurzzeitig war eine neue Wirtin für den Eiswirt in Himmelberg im Gespräch, daraus wurde jedoch nichts. Besitzerin Ingrid Bergner sucht nach wie vor Pächter.

Nach wie vor sucht die Besitzerin des ehemaligen Gasthofs Eiswirt, Ingrid Bergner, einen engagierten Nachfolger. Kurzzeitig war jemand im Gespräch, doch die Option zerschlug sich leider: „Ich bin noch immer auf der Suche“, sagt Bergner. Sie führte das direkt an der Turracher Bundesstraße gelegene Gasthaus 30 Jahre lang mit ihrem Mann. Nach der Pensionierung war das Lokal bis 2024 verpachtet.

© Manfred Schusser Hausherrin Ingrid Bergner (Archivbild)

Das Gasthaus ist vollständig eingerichtet, verfügt über zwei Gastzimmer, Theke, Gastgarten und eigene Parkplätze und hat rund 60 Sitzplätze. Die Küche ist mit einer Nirosta-Einrichtung und einem Konvektomat ausgestattet, die Pacht würde 1200 Euro pro Monat betragen. „Es wäre eine Superchance für ein junges Wirtepaar. Die Lage ist hervorragend und ich verlange keine große Summe“, erklärte Bergner bereits im Jänner gegenüber der Kleinen Zeitung.