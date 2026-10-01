Konkursgericht beschäftigt sich mit bekanntem Musiker aus Kärnten

Über Harald Erwin Golob wurde über einen Gläubigerantrag ein Konkursverfahren eröffnet. Der Klagenfurter ist in der heimischen Musikbranche kein Unbekannter.

Harald Erwin Golob ist kein Unbekannter in der heimischen Musikbranche. Als Mitglied des Ensembles „WörtherseeKlang“, das 2011 aus der bekannten Familienmusik Golob hervorgegangen ist, verbindet der Klagenfurter auf der Bühne regionale Spielarten der Volksmusik mit modernen Einflüssen und sorgt für musikalische Gänsehautmomente.

Jetzt allerdings beschäftigt sich auch das Konkursgericht mit Golob, der als Harmonika- und Musiklehrer unternehmerisch tätig ist. Über Gläubigerantrag wurde nämlich ein Konkursverfahren eingeleitet. Das gab der AKV bekannt. Bislang wird die Höhe der Verbindlichkeiten mit 31.000 Euro beziffert. Keine Informationen liegen zur Höhe der Aktiva vor. Dienstnehmer sind von der Insolvenz nicht betroffen. Auch über die Hintergründe des Konkurses herrscht bislang Unklarheit.

Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Axel Seebacher bestellt. Etwaige Forderungen können bis 16. November eingerichtet werden. Die erste Gläubigerversammlung findet dann am 1. Dezember statt.