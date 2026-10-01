Nachtbus in Osttirol nimmt nach Testlauf Normalbetrieb auf

Seit dem Neustart im Juli gab es keine Zwischenfälle mehr und die Busse werden mit rund 200 Fahrgästen pro Wochenende gut angenommen.

Die Nachtbusse in Osttirol fahren nach einer erfolgreichen Testphase über den Sommer wieder im Normalbetrieb. Die Linie 900N von Lienz über St. Johann nach Matrei, sowie die Linie 901N von Sillian über Lienz nach Nikolsdorf wurden nämlich von Mai bis Juni vorübergehend eingestellt. Grund für die Aussetzung waren Sicherheitsbedenken nach mehreren Vorfällen mit betrunkenen Fahrgästen. Nach einer Evaluierungsphase und Abstimmung mit der Region folgte am 11. Juli die Wiederaufnahme der Nightliner-Verbindungen. Für den Neustart setzte der Verkehrsverbund Tirol (VVT) im Juli und August Sicherheitspersonal ein und beobachtete, wie sich der weitere Betrieb der Nightliner über den Sommer entwickelte.

Die Sommermonate haben gezeigt, dass es weiterhin eine hohe Nachfrage gibt – bei gleichzeitig sicherem Betrieb ohne besondere Auffälligkeiten: Insgesamt rund 200 Fahrgäste nutzten an jedem Wochenende das Nightliner-Angebot in Osttirol – mit Ausreißern nach oben, wenn in der Region größere Veranstaltungen stattfanden.

„Erfreulich, dass sich Betrieb stabilisiert hat“

Nach mehreren Wochen Betrieb, durchwegs positiven Rückmeldungen und einer gemeinsamen Evaluierung verkehren die Nightliner nun wieder ohne standardmäßige Sicherheitsbegleitung. Die beiden Osttiroler Nightliner verkehren planmäßig an Wochenenden zu den gewohnten Zeiten: 900N von Lienz nach Matrei (Abfahrten Matrei 0.00, 2.30 und 4.30, Abfahrt Lienz 1.30 und 3.30 Uhr) und 901N von Sillian über Lienz nach Nikolsdorf (Abfahrt Sillian 2.45 und Abfahrt Lienz 1.54 Uhr).

Bürgermeisterin Elisabeth Blanik: „Die Nightliner sind ein wichtiges Angebot für Osttirol. Sie ermöglichen vielen Menschen auch in den Nachtstunden eine sichere und bequeme Heimfahrt. Umso erfreulicher ist, dass sich der Betrieb über den Sommer stabilisiert hat und die Verbindungen weiterhin gut angenommen werden.“ VVT-Geschäftsführer Alexander Jug begrüßt die stabile Entwicklung seit der Wiederaufnahme: „Unser gemeinsames Ziel war es, die Nightliner in Osttirol sicher und verlässlich wieder auf die Straße zu bringen. Die Erfahrungen der vergangenen Monate zeigen, dass die gesetzten Maßnahmen wirken. Der Betrieb verläuft erfolgreich und die Verbindungen werden verantwortungsvoll genutzt.