Morgensterns Helikopter zeigt nicht das wahre Problem am Himmel

Österreich ist „oben ohne“. Für den Aufbau einer Luftverteidigung gibt es weitaus stärkere Argumente als ein in der Nacht gestohlener Privathelikopter.

Von einer Nacht- und Nebelaktion zu sprechen, ist in diesem Fall nicht angebracht. Der Vollmond erhellte den klaren Nachthimmel, als diese Woche ein Hubschrauber aus einem Hangar im Lungau geschoben wurde. Im Radarschatten der Alpen steuerte der Pilot den Helikopter in Richtung Adria, wo sich seine Spur verliert. Weil der entwendete Drehflügler das Arbeitsgerät des dreifachen Olympiasiegers Thomas Morgenstern ist, kam zum ohnehin schon außergewöhnlichen Coup der Promi-Faktor hinzu. Österreich hat ein Gesprächsthema.

Und viele, darunter auch der rechtmäßige Eigentümer des Fluggeräts, fragen sich: Wofür haben wir eine Luftraumüberwachung, wenn sie dem Hubschrauber nur beim Davonfliegen zuschaut? Wären wir bei einer Drohne unbekannter Herkunft genauso passiv zurückhaltend?

Ein Eurofighter ist keine fliegende Polizei

Da werden gar viele Äpfel und Birnen über den digitalen Stammtisch ausgetauscht. Die Vorstellung, dass mitten in der Nacht unsere Eurofighter aufsteigen, um einem gestohlenen Privathubschrauber hinterherzujagen, ist einigermaßen naiv. Die „Wahrung der Lufthoheit“ im Militärbefugnisgesetz gibt das nicht her. Es braucht schon ein bedrohlicheres Szenario, damit die Luftstreitkräfte einen Alarmstart auslösen. Und selbst dann wird ein Überschall-Kampfjet wohl nicht die erste Wahl der Mittel gegen einen 200-PS-Helikopter sein.

Was das Bundesheer sehr wohl kann und in diesem Fall auch tut: Es teilt mit den Sicherheitsbehörden und der zivilen Luftraumüberwachung seine speziellen Fähigkeiten. Dazu zählt ein Primärradar, das ein Flugobjekt anhand seiner Rückstrahlfläche identifizieren und seine Spur verfolgen kann. Mit seinen Hochleistungsradaren blickt das Militär zudem weit über die Staatsgrenzen hinaus. Als kurz nach dem Beginn des Ukrainiekriegs eine russische Kampfdrohne eines Nachts bis nach Zagreb flog und in einen Park stürzte, waren Österreichs Radarleitoffiziere hellwach und alarmiert – im Gegensatz zu ihren Kollegen weiter östlich.

Bei echten Bedrohungen wird es problematisch

Hätte die verirrte Drohne damals Kurs auf Österreich genommen, würde die Koalition jetzt wohl nicht mehr um die Finanzierung einer Boden-Luft-Abwehr und neuen Überschall-Kampfflugzeugen ringen. Denn wenn es um die finale Abwehr einer Bedrohung geht, sind wir weitgehend immer noch „oben ohne“. Vor allem in den Nachtstunden gleicht der heimische Luftraum einer offenen Scheunentür. Das aber nicht, weil die Eurofighter bei Dunkelheit nicht operieren könnten, sondern weil es für eine Einsatzbereitschaft rund um die Uhr zu wenige Flugzeuge, Piloten und Fachkräfte am Boden gibt.

Um diese Sicherheitslücke einigermaßen zu schließen, will das Bundesheer Milliarden in den Aufbau einer Luftverteidigung investieren. Die nächsten Monate werden zeigen, wie weit diese Pläne auch umgesetzt werden können. Argumente haben die jüngsten Ereignisse in Europa genug geliefert, da braucht es keinen nächtens gefladerten Hubschrauber.