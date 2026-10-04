Streit um Museum: Kritisierte Umzugspläne werden vorzeitig realisiert

Seit über einem Jahr wird über die Zukunft des Schulmuseums in Klagenfurt diskutiert. Nun soll das Museum früher als eigentlich geplant umsiedeln.

Ein Museum, das der Stadt teuer kommt und eine Leiterin, die sich gegen Reformen wehrt: Es ist keine alltägliche Debatte, die seit über einem Jahr über das Schulmuseum in Klagenfurt geführt wird, und die nun um eine Facette reicher wird.

Im September 2025 legte sich der Klagenfurter Stadtsenat auf einen Standortwechsel für das Schulmuseum fest. Seit 45 Jahren wird die städtische Schulgeschichte gesammelt und in der Lidmanskygasse 22 präsentiert. Diese Räumlichkeiten möchte die Stadt aber vermieten und kündigte daher an, die Sammlung in das „Kärnten.Museum“ zu übersiedeln. Ein Prozess, der eigentlich in zwei bis drei Jahren stattfinden soll, nun aber vorgezogen wird.

Gustav Mahler Privatuniversität braucht den Platz

Denn die Gustav Mahler Privatuniversität (GMPU) klopfte an. Sie braucht für ihre Entwicklung dringend weitere Räumlichkeiten, die sie in der Lidmanskygasse zur Verfügung gestellt bekommt. Aus diesem Grund wird das an derselben Adresse beheimatete Seniorenbüro bereits am 1. Jänner 2027 in die Kempfstraße 12 siedeln und das Schulmuseum ebenfalls „früher als ursprünglich geplant“ umziehen, sagt Bürgermeister Christian Scheider (FSP). Darauf habe man sich in einem Gespräch mit der Universität, dem Land und der städtischen Kulturabteilung geeinigt.

© Helmuth Weichselbraun „Aufgrund der nunmehr beschleunigten zeitlichen Entwicklung hinsichtlich der von der GMPU benötigten Flächen muss auch dieser Prozess früher als ursprünglich geplant vorangetrieben werden“, sagt Bürgermeister Scheider

Ein Umzug, den die Leiterin des Schulmuseums bereits im Mai stark kritisierte. In einem vierseitigen Schreiben an die Stadtspitze sprach sie von einer „überhasteten, unvorbereiteten Auflösung des Standorts“ ohne „positive finanzielle Wirkung“ für die Stadt. Mit dem Umzug ändere sich für die Leiterin nur der Arbeitsplatz, nicht der Arbeitgeber. Bis zur Pensionierung bleibe sie weiterhin auf der Gehaltsliste der Stadt. Ihr Appell an Scheider, den Umzug zu überdenken, blieb angesichts der Platznot in der GMPU offenbar ohne Erfolg.

Scheider möchte trotzdem alle Verantwortlichen erneut an einen Tisch holen, um „das weitere Vorgehen, die organisatorischen Rahmenbedingungen sowie einen realistischen Zeitplan abzustimmen“. Er möchte eine „tragfähige Lösung für alle Einrichtungen“ erzielen. Ein Umzug mit Jahreswechsel scheint aber nicht unwahrscheinlich. Der für das Schulmuseum politisch zuständige Referent Ronald Rabitsch (SPÖ) stehe den Plänen zumindest nicht im Weg: „Wenn der Bürgermeister so entscheidet, trage ich das mit.“